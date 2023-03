La història d'amor de Rosalia i Rauw Alejandro en tres cançons: així sona 'RR'

Rosalía i Rauw Alejandro són la parella del moment. La cantant catalana i l'artista porto-riqueny han publicat aquesta mitjanit de divendres el seu primer treball conjunt: RR. Són tres temes que expliquen la seva història d'amor: Besos, Vampiros i Promesa. Els dos artistes van revelar la setmana passada en una conversa amb l'streamer Ibai Llanos que preparaven des de feia un any el disc.

Són tres temes, agrupats amb el títol de RR, per celebrar el seu tercer aniversari junts i, segons han explicat, haurien volgut que sortissin el 3 de març d'aquest 2023, però no hi van ser a temps. El dijous a la tarda ja es van filtrar a les xarxes socials.



Videoclip amb final sorpresa

Les tres cançons parlen del seu amor, però Beso és la més especial. De fet, el videoclip és un muntatge de moments personals i íntims de la parella, tan personals que al final del vídeo es pot veure la cantant de Sant Esteve Sesrovires amb els ulls plens de llàgrimes de l'emoció i un anell de diamants al dit mentre agafa la capsa vermella amb l'altra mà. D'aquesta manera tan improvisada, la parella anuncia que es casa.

"Ai, Déu meu, i tot el rímel corregut. T'estimo", diu Rosalía amb l'anell al dit. La parella encara no ho han confirmat oficialment, però les imatges parlen per si soles.

Promesa és la cançó més romàntica del disc de la catalana i el porto-riqueny. És un bolero amb tocs electrònics on la veu principal és la de Rosalia. "Vull menjar cireres amb tu, pujar totes les muntanyes, llançar-nos nus a l'aigua i després dormir a la platja", diu la lletra.

Vampiros és la cançó amb més ritme d'RR. Deix el romanticisme a un costat per parlar de les nits de festa que han viscut junts i de les que els queden per viure. La lletra fa mencions a la ciutat de Barcelona, on ja se'ls va veure de festa a la discoteca Apolo.

De les tres cançons, Beso és la que de moment acumula més reproduccions. En menys de 12 hores, ja supera els 10 milions de visualitzacions a Youtube.