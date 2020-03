Un home mata la seva parella d'un tret al cap a València

Un home ha matat a la seva parella a Vilanova de Castelló (València) després de disparar-la al cap, segons han assenyalat aquest dilluns fonts de la recerca.



Agents de la Guàrdia Civil han detingut a la parella de la víctima, un home que ha afirmat que el tret que va causar la mort de la dona s'havia produït de manera accidental, mentre netejava una arma de foc. La dona, de 38 anys, tenia un fill menor d'edat i no hi ha constància de denúncies prèvies contra l'home per violència de gènere, segons ha informat la Delegació del Govern contra la violència de gènere.

L'assassinat es va produir el divendres a la nit i la víctima va ser traslladada a l'Hospital La Fe de València, on va morir aquest diumenge, coincidint amb les multitudinàries manifestacions que es van celebrar amb motiu del Dia de la Dona, en les quals milers de dones van sortir al carrer per clamar contra el masclisme.



L'assassinat també ha tingut lloc la mateixa setmana que el Govern espanyol ha donat llum verda a la Llei orgànica Integral de la llibertat sexual, que considerarà agressions sexuals totes aquelles conductes que atemptin contra la llibertat sexual sense el consentiment d'una altra persona i equipararà les víctimes de la violència sexual amb les de gènere.

Des de principi d'any ja són 15 les dones assassinades per violència masclista a tot l'Estat, 1.048 des de l'any 2003. Enguany ha estat assassinat també un menor per violència masclista, uns crims han deixat orfes a vuit nens a tot l'Estat.