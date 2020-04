El Homrani exigeix a l'Estat que mantingui els fons per a formació dels aturats

El Ministeri de Treball i Economia Social ha retallat en 215 milions d'euros el fons que rep la Generalitat per a polítiques actives d'ocupació, que es destinen als cursos formatius per a persones que estan a l'atur. En un comunicat, el Departament encapçalat per Chakir El Homrani ha expressat la seva "total disconformitat" amb la decisió que la Moncloa ha comunicat aquest dimecres a les comunitats autònomes. A partir d'ara, els ingressos per finançar les formacions que s'extreien de les nòmines dels treballadors es podran destinar al finançament de les prestacions d'atur. La conselleria creu que la mesura "trenca les solucions" que s'hauran d'aplicar en benefici dels treballadors afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

El govern espanyol ha informat aquest dimecres que donarà 173 milions d'euros per a polítiques actives d'ocupació a Catalunya, una quantitat que significa una retallada del 55,30% respecte dels fons assignats l'any passat, que van ser 388 milions d'euros.



La conselleria creu que el Ministeri està traient drets de les persones treballadores perquè "fa que siguin aquestes les que paguin les seves pròpies prestacions amb els diners de les quotes de formació".

"Cal prendre decisions valentes per lluitar contra la crisi sanitària, però també ho han de ser les polítiques públiques per preservar el teixit productiu i per començar a encarar la post-crisi i la recuperació. Aquesta mesura va en contra d’això"., assegura El Homrani.



A més, critica que no s'hagi advertit prèviament de la mesura i consideren que s'ha produït una "retallada competencial" que deixa a les comunitats autònomes "sense eines per combatre l'atur i per atendre empreses i persones treballadores".



Des de Treball també han criticat que el ministeri liderat per Yolanda Díaz no hagi consultat normes ni criteris per retallar aquests fons, el que demostra una "falta de sensibilitat" en vers Catalunya i les altres comunitats autònomes que tenen la competència d'aplicar aquestes mesures.

Alhora, afirmen que no s'han previst les modificacions normatives en la tramitació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació que han impactat de "forma extraordinària" a tots els territoris i veuen "incomprensible" aquesta "retallada implícita de les capacitats de resposta dels serveis públics de les administracions competents" en un moment com l'actual.



"Per mitigar els efectes de la Covid-19 no s'hi val la deslleialtat institucional ni la debilitació dels serveis públics de Catalunya i de les comunitats autònomes que hauran de gestionar la postcrisi sanitària", assegura un comunicat.