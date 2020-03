Totes les mesures del nou decret d' "escut social" del Govern espanyol davant de l'emergència del coronavirus

El Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres un nou pack de 50 mesures per reforçar l'"escut social" posat en marxa per fer front a l'emergència del coronavirus.



Aquestes són les mesures més importants, que entraran en vigor amb la publicació del nou reial decret llei en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), tal com han anunciat el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, i la ministra portaveu, María Jesús Montero.



I, com ha afirmat Calviño, també s'ha aprovat que totes les mesures econòmiques que no tinguessin un termini de durada exacte recollit en els últims reials decrets es prorrogaran fins a un mes després que finalitzi l'estat d'alarma.

Fi dels desnonaments per lloguer durant 6 mesos i crèdits sense interessos per a inquilins

Com va avançar Público el dilluns, l'Executiu estatal ha aprovat aquest dimarts la suspensió dels desnonaments per impagament de lloguer sense alternativa habitacional fins a sis mes després que s'aixequi l'estat d'alarma. "Ningú pot ser expulsat de la seva casa", assegurava Iglesias. [Aquí, tots els detalls]. Segons els càlculs del vicepresident segon, les mesures en matèria de lloguer poden beneficiar a "mig milió de famílies".

S'inclou aquí una pròrroga extraordinària de sis mesos per a tots els contractes de lloguer d'habitatge habitual per evitar pujades abusives, i els crèdits sense interessos per als inquilins que es trobin en situació de major vulnerabilitat -definida de forma "molt àmplia", segons Iglesias, la qual cosa permetrà que un gran nombre de persones puguin acollir-se a ella, també els afectats per ERTO. Tindran fins a 10 anys per retornar aquests crèdits



Amb tot, si després de la crisi aquests inquilins segueixen sense poder fer front a aquest deute, l'Estat cobrirà fins a 1.100 euros al mes de lloguer (200 en matèria de subministraments i manteniment). Les grans forquilles d'habitatge es veuran obligats a triar entre permetre quitacions del 50% dels seus deutes o bé reestructurar-les en un període de tres anys.



"El decret garanteix que tots els petits propietaris percebran íntegrament" els lloguers, segons Iglesias, mentre que les grans forquilles i fons voltor hauran "de donar un cop de mà".

Ampliació de moratòria d'hipoteques per a locals d'autònoms

El Govern estatal ha ampliat la moratòria del pagament d'hipoteques ja aprovada: ara inclourà els locals i oficines d'autònoms "la factura dels quals hagi caigut significativament". També s'han modificat -"simplificat", segons fonts de l'Executiu espanyol"- els criteris de vulnerabilitat per "evitar interpretacions que limitin drets".



El vicepresident ha especificat que les entitats no podran requerir el pagament de la quota hipotecària ni de cap dels conceptes integrats en el contracte, inclosos els interessos, "fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma".

Prohibició dels talls d'aigua o energia per a tots

Al seu torn, l'Executiu espanyol ha prohibit els talls de subministraments energètics i d'aigua per a tota la població en el seu habitatge habitual, mentre estigui en vigor l'estat d'alarma. Segons ha explicat Iglesias, s'ha ampliat el bo social per a persones en vulnerabilitat -afectats per acomiadaments i autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació-, i s'ha adoptat una moratòria en el pagament de subministraments per a autònoms i pimes.

Subsidi extraordinari de 440 euros per a aturats per extinció de contractes temporals

D'altra banda, el Govern estatal ha aprovat un "subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal", per a totes les persones els contractes temporals de les quals s'hagin extingit després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el 15 de març, i no comptessin amb cap altre tipus de prestació. Podran cobrar-ho durant un mes, i suposarà el 80% del valor de l'Indicador Múltiple Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), uns 440 euros.

Prestació per a treballadores de la llar

El Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el subsidi extraordinari per a treballadores i treballadors de la llar, un col·lectiu especialment vulnerable durant la crisi del Covid-19. Serà compatible amb altres ingressos -mentre no s'aconsegueixi l'SMI- i suposarà que percebin el 70% de la base de cotització, també amb el Salari Mínim Interprofessional com a topall. "No pot ser que una altra vegada les grans oblidades siguin les treballadores de la llar", justificava el vicepresident segon.



Els serveis d'atenció a víctimes d'explotació sexual, essencials

D'altra banda, l'Executiu estatal ha decidit garantir com a essencials els serveis d'atenció a víctimes d'explotació sexual i tracta amb finalitats d'explotació sexual. [Aquí, un llistat de les mesures avançades aquest dilluns per Público en matèria d'Igualtat, que inclou la decisió del Govern de llogar habitacions d'hotel per a les víctimes de violència masclista si no hi ha places en els centres destinats a aquestes finalitats].

Prohibició de la publicitat del joc en línia

Al seu torn, l'Executiu espanyol ha prohibit la publicitat del joc en línia mentre estigui en vigor l'estat d'alarma. La idea és evitar "que les cases d'apostes facin negoci amb la preocupació i l'ansietat de la gent", detallen les fonts citades. "En un context de confinament es fa més necessari protegir a les persones que tenen problemes amb el joc", afirmava el vicepresident segon.



No es podrà emetre publicitat d'aquest tipus en televisió, ràdio i plataformes de vídeo "online" anés de la franja d'1.00 a 5.00 hores, ni tampoc en internet. La prohibició inclou les ofertes de promocions o regalis per captar clients.

Moratòria de pagament de crèdits al consum i protecció de consumidors

A més, el Govern estatal ha aprovat una moratòria de pagament de crèdits al consum per a les persones considerades en vulnerabilitat econòmica durant tres mesos, si bé aquest termini és ampliable. També ha donat llum verda a un paquet de protecció al consumidor: en el cas de viatges combinats cancel·lats, per exemple, es permet la utilització d'un bo "per ser utilitzat en un any pel consumidor". Si aquest no s'utilitza caldrà retornar la quantitat desemborsada. Altres empreses, com a hotels, tindran 60 dies per oferir una alternativa, i en cas de no fer-ho o no ser acceptada pel client aquest tindrà dret a reemborsament.

Moratòria de sis mesos de cotitzacions per a autònoms i pimes

Finalment, la vicepresidenta Calviño ha comunicat aquest dimarts l'aprovació d'una moratòria de sis mesos per al pagament de les cotitzacions socials per part d'autònoms i pimes. Calviño també ha detallat que s'aprovarà un ajornament sense interessos als deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny, així com la possibilitat de retardar sense interessos els comptes d'autònoms en relació als dies treballats al març.

Disponibilitat de plans de pensions

A més, durant un termini de sis mesos, i a partir del 14 de març, els partícips dels plans de pensions privats podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats sense pagar a Hisenda en tres supòsits: afectats per un ERTO, per cessament de negoci i els autònoms que haguessin estat prèviament integrats en el règim de la Seguretat Social.