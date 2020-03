Indignació de la Generalitat pel cobrament d’impostos als autònoms per part d’Hisenda

La Generalitat ha lamentat que l'Estat espanyol hagi decidit cobrar la quota d'autònoms tot i la crisi econòmica generada pel coronavirus. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha expressat la seva preocupació, ja que la majoria d'aquests treballadors han vist reduïts fortament els ingressos aquest mes: "No entenem com és possible que un govern que es diu progressista, un govern que diu estar al costat de les persones, hagi pogut fer un cobrament a persones que no han ingressat res".



Budó també ha recordat que l'Estat haurà de pagar una prestació d'atur a tots els treballadors que els darrers dies s'han vist afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO): "Són mig milió de persones, un volum ingent de prestacions que s'hauran de gestionar des del Servicio Público de Empleo Estatal. Això suposa més de 1.500 milions d'euros".

Durant la roda de premsa de Govern de cada migdia per actualitzar les dades sobre la crisi del coronavirus, la portaveu també ha anunciat que el Govern preveu una despesa de 1.800 milions d'euros en Salut, mentre que l'Estat farà "només" una aportació de 50 milions d'euros: "Cal flexibilitzar el marge de dèficit de l'Estat perquè puguem donar resposta a la crisi del coronavirus".



Budó ha assegurat que el Govern impulsarà la gratuïtat del transport públic que depenguin de l'Executiu mentre estigui vigent l'estat d'alarma. També ho plantejarà a les diferents Àrees Metropolitanes Territorials per tal que s'estengui aquesta mesura a la resta de mitjans, com el Metro de Barcelona o la xarxa de busos. Pel que fa a la mobilitat amb vehicle privat, s'està estudiant impulsar la gratuïtat dels peatges durant l'estat d'alarma, motiu pel qual mantenen converses amb el Govern espanyol i amb les concessionàries per fixar unes condicions.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha informat que ja són 506 els pacients lleus que s'han traslladat a hotels, on hi treballen un total de 214 professionals. El gruix d'aquests malalts se situa a Barcelona, amb 290 pacients a hotels i 117 professionals, mentre que a l'àrea metropolitana sud són 89 pacients i 14 professionals, i a l'àrea metropolitana nord de la capital ja són 290 pacients a hotels i 117 professionals.



Segons les dades facilitades per la consellera, ja són 1.552 els malalts amb pronòstic greu, tot i que Vergés ha matisat que no tots ells estan ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) o necessiten ventilació mecànica. La consellera també ha informat quin percentatge de tests s'han fet per cada franja d'edat, amb un 35% de testats a les persones d'entre 40 i 60 anys, la més alta.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, també ha donat dades de la reducció de la mobilitat, amb una baixada del 80,5% de sortides de Barcelona i un 78% d'entrades respecte a un dimarts normal, i un 41,1% de sortides i un 35,5% d'entrades respecte a dimarts passat, amb el confinament aplicat però sense les darreres restriccions del Govern espanyol.



Buch ha volgut matisar que els certificats emesos per l'Executiu espanyol pel darrer enduriment del confinament no són els mateixos que els que la Generalitat ja va difondre el 10 de març. Mentre els primers són obligatoris i els han de repartir els empresaris als treballadors dels serveis declarats essencials per a què puguin anar a fer la jornada laboral, els segons són optatius i els pot completar qualsevol ciutadà per anar a comprar, a ajudar un familiar o al metge.

Per altra banda, el Govern ha obert un nou canal perquè les empreses puguin acreditar que són un servei essencial, requisit essencial per seguir amb l'activitat en l'estat d'alarma actual. Per fer-ho, els empresaris hauran d'omplir un formulari mitjançant el canal empresa on s'identifiquin com a fabricadors de productes essencials, com a fabricadors de productes dirigits a altres materials essencials o com a fabricadors de productes crítics per a la cadena de valor d'aquestes empreses.