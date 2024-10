Illa assisteix a una desfilada militar del 12-O a Madrid marcada per la pluja i sense exhibició aèria

Salvador Illa ha participat aquest dissabte en els actes oficials del 12 d'octubre que s'han programat a Madrid, després de catorze anys sense un president de la Generalitat. El líder de l'executiu català ha assistit a la tradicional desfilada militar, on l'han rebut bona part dels ministres de Sánchez i ha mantingut converses amb els presidents d'Andalusia, Juanma Moreno, del País Valencià, Carlos Mazón, i d'Astúries, Adrián Barbón. També l'ha acompanyat la delegada del Govern a la capital estatal, Núria Marín.



Poc abans de presentar-se a la desfilada, Illa ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha defensat que Catalunya "ha d'estar present" en la construcció d'una Espanya "plural i diversa". Per aquest motiu, "ha tornat" a Madrid "per implicar-se, per escoltar i ser escoltada". L'últim president de a Generalitat que va participar en els actes estatals del 12-O va ser el socialista José Montilla, el 2010.



Catalunya ha d’estar present en la construcció d'una Espanya plural i diversa. De tots i totes. Catalunya ha tornat per implicar-se, per escoltar i ser escoltada.#12Octubre — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 12, 2024

Després de la desfilada de les forces armades, Illa també participarà en la recepció que organitza Felip VI al Palau Reial. Cap dels seus antecessors independentistes en el càrrec, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès, van assistir a cap dels actes a Madrid.



Un 12-O sense desfilada aèria per la pluja

La intensa pluja que ha caigut a Madrid ha obligat a cancel·lar la tradicional desfilada aèria i el salt de paracaigudisme de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai (PAPEA), un dels moments més destacats de la celebració. Estava prevista l'exhibició de 56 avions i 29 helicòpters i el desplegament de la bandera commemorativa del desè aniversari de la proclamació del rei Felip VI.



Com és habitual, la desfilada terrestre ha comptat amb integrants de les Forces Armades i els cossos policials, cavalls i la mascota de la Legió, que enguany és una cabra de sis anys anomenada Killo.