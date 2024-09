Reunions amb ministres, el rei i expresidents de la Generalitat: l'agenda d'Illa mostra el canvi d'etapa a Catalunya

Salvador Illa fa just un mes i mig que va prendre possessió com a president de la Generalitat de Catalunya. Més enllà de completar la configuració de gran part del seu executiu -encara falten alguns alts càrrecs i directors d'empreses públiques per nomenar-, aquestes sis setmanes i mitja li han servit per marcar les prioritats de la seva acció política. Qüestions com la seguretat, la consecució d'un nou finançament, el desplegament de les renovables o la millora dels serveis públics apareixen al capdamunt d'una actuació que també ha posat en primer pla la pretesa recuperació d'una "normalitat" institucional per passar pàgina de la dècada del Procés.

Només cal repassar l'agenda de reunions i visites que ha mantingut Illa des que és president per comprovar aquesta darrera voluntat. S'ha trobat amb representants econòmics -tant de les patronals Foment i Pimec, com dels dos principals sindicats, UGT i CCOO-, amb antics presidents de la Generalitat, amb ministres espanyols, presidents autonòmics i, sobretot, el rei, Felip VI. A banda, ja ha despatxat amb nombroses alcaldes i càrrecs locals, ja sigui al Palau de la Generalitat o en les diverses visites per Catalunya que ha portat a terme. Tot plegat, a banda, de les seves obligacions com a president, com ara els consells executius o les compareixences al Parlament.

En canvi, no ha mantingut encontres amb membres d'entitats socials, ONG ni, òbviament, independentistes, com l'ANC o Òmnium Cultural, trencant amb el que succeïa habitualment els darrers anys després de la Diada de l'11 de setembre.

Tot i que va prendre possessió el 10 d'agost, l'activitat institucional de Salvador Illa no va arrencar com a tal fins a uns dies després, ja que inicialment va optar per agafar uns dies de vacances. L'única excepció la va fer el dia 14, quan va passar pel complex Egara, la seu central dels Mossos d'Esquadra, en un gest de suport a la policia catalana després del cop que va rebre amb la no detenció de Carles Puigdemont el dia de la investidura.

Castell de Mur, al Pallars Jussà, va ser el primer municipi que Illa va visitar com a president

A partir d'aquí, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va ser el protagonista de la primera reunió institucional d'Illa el 23 d'agost i els dos correligionaris del PSC repetirien trobada el 4 de setembre. Més enllà de compartir files polítiques, el gest denota la voluntat de teixir complicitats entre les dues institucions i trencar amb la tradicional tensió que ha marcat històricament les relacions entre la Generalitat i l'Ajuntament de la capital.

L'endemà, 24 d'agost, Illa estrenaria la seva agenda territorial, amb una visita al Pallars Jussà, comarca en la qual passaria per Castell de Mur, primer, i per la capital, Tremp, posteriorment, reunint-se amb els alcaldes respectius. Des d'aleshores també ha passat per Arbúcies, Olot, Blanes, Figueres, la comarca del Priorat -en concret, pel municipi de Cabacés- o la Seu d'Urgell, trobant-se en tots els casos amb els alcaldes respectius i altres càrrecs locals -com diversos batlles del Priorat-, a banda de reunir-se amb el cupaire Lluc Salellas, alcalde de Girona, al Palau de la Generalitat. A més, la setmana passada va tenir un dinar de treball al mateix espai amb els presidents de les quatre diputacions provincials catalanes: Lluïsa Moret (Barcelona), Miquel Noguer (Girona), Joan Talarn (Lleida) i Noemí Llauradó (Lleida).

Han cridat més l'atenció les seves reunions amb els expresidents de la Generalitat, amb l'objectiu de mostrar la "continuïtat de la institució". Fins ara ja s'ha trobat amb José Montilla, Artur Mas i, sobretot, amb Jordi Pujol, en un gest que denota la pretensió de contribuir a la restitució de la seva figura després de l'escàndol pels comptes familiars a Andorra. Pujol i Illa es van reunir dimarts de la setmana passada, després de conversar breument el dia de la presa de possessió. Properament també té la voluntat de veure's amb Quim Torra i Pere Aragonès, mentre que ha confirmat que no es reunirà amb Carles Puigdemont perquè encara és un "polític en actiu".

Primer president a la Zarzuela des del 2015

Un dels canvis més substancials que ha suposat el relleu a la presidència del Govern ha estat l'impuls a les relacions amb les institucions estatals, tant amb l'executiu com amb la monarquia. En el primer cas, no es pot obviar que la coincidència en les dues institucions del Partit Socialista facilita una complicitat, un fet al qual també hi contribueix que el propi Illa formés part del Govern espanyol com a ministre de Sanitat durant la pandèmia de Covid-19.

A l'espera de la primera reunió oficial amb Pedro Sánchez -amb qui, això sí, Illa va coincidir durant les seves vacances a Lanzarote-, el president ja ha mantingut trobades al Palau de la Generalitat amb dos ministres: José Luis Escrivá i Yolanda Díaz. Amb el primer l'encontre va celebrar-se el 4 de setembre, quan encara era ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i no havia estat nomenat nou governador del Banc d'Espanya, mentre que amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball s'hi va veure dimarts de la setmana passada. A més a més, durant la Diada Nacional de Catalunya, va ser la presidenta del Congrés, la mallorquina Francina Armengol, la que va passar per Barcelona i va veure's amb Illa.

En aquest mes i mig, Illa ja ha coincidit en tres ocasions amb el rei Felip VI

Amb tot, les reunions entre la Generalitat i el Govern estatal s'havien normalitzat ja els darrers anys, sobretot durant la presidència de Pere Aragonès, mentre que no va succeir el mateix amb la monarquia. En canvi, dimecres passat Illa va convertir-se en el primer president de la Generalitat en reunir-se amb el rei, Felip VI, a la Zarzuela des que va fer-ho Artur Mas en el llunyà 2015.

A més a més, Illa també ha coincidit amb el monarca en dues ocasions més: el 29 d'agost, a Barcelona, durant l'acte institucional de benvinguda de la Copa Amèrica de Vela; i aquest mateix dimecres a Figueres, en l'acte inaugural del 50è aniversari del Teatre-Museu Dalí de Figueres. Per al nou executiu aquestes trobades formen part de la "normalitat institucional" i, de fet, després de l'entrevista a la Zarzuela Illa va afirmar que "el respecte entre institucions sempre serà un dels principis fonamentals de l'acció política d'aquest Govern".

Paral·lelament, Illa s'ha reunit amb la presidenta navarresa, María Chivite, també del Partit Socialista, i amb la presidenta de l'Assemblea d'Extremadura, Blanca Martín Delgado. Així mateix, també ha anunciat la seva voluntat de portar a terme una espècie de gira per l'Estat per reunir-se amb els altres presidents autonòmics, amb la pretensió de tenir-hi un "diàleg obert i sincer".

Gestos, paraules i trobades que denoten un canvi d'etapa substancial amb els governs independentistes que l'havien precedit.