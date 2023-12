Illa defensa que és hora de "girar full" i de "deixar enrere 10 anys que no han estat bons per Catalunya"

En un discurs amb motiu de Cap d'Any emès des del Parlament, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte que és hora de "girar full" i de "deixar enrere 10 anys que no han estat bons per Catalunya". En aquesta línia, també ha demanat que el Govern "estigui a l'altura" i que posi el focus en les "prioritats dels ciutadans".



El líder de la oposició ha dit que l'executiu que mereix Catalunya hauria de plantar cara "sense excuses, amb autoexigència, humilitat i esperit de servei" als reptes del país, entre els quals ha destacat la sequera o l'educació. Illa ha puntat que "no és moment de triumfalismes", ni de "donar lliçons" ni de "rebre-les", sinó que cal arribar a "acords" a través del "diàleg". Segons ell, Catalunya "és a la cua d'Espanya" en educació i energies renovables, a banda que no té les infrastructures necessàries per prosperar.



"Ho sabem fer millor, ho podem fer millor, ho hem fet millor en el passat i ho farem millor en el futur", ha asseverat. En referència al conflicte polític català, ha dit que durant el 2024 els catalans han de "refermar la voluntat de ser i de conviure" entre ells, amb la resta d'Espanya i Europa. Segons Illa, el Govern de Pedro Sánchez ja ha près el camí del "compromís amb el progrés, compromís amb el diàleg, compromís amb el caràcter plural i divers d'Espanya i compromís amb l'esperança que significa el retrobament total dels catalans".



Fent retrospectiva, el líder del PSC ha assegurat que el 2023 ha estat un any "dur, complex, molt intens i amb motius per desesperar-se, amb molts problemes que s'acumulen". Enfront aquesta situació, diu que hi ha qui "es tanca en sí mateix", d'altres "opten pel camí d'indignar-se, de protestar i queixar-se, perdent la força per la boca", mntre que d'altres "agafem el camí del compromís cívic, de servei i polític".