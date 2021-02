Illa denuncia el "cordó sanitari" contra el PSC: "És el pacte de la por, la foto de Colom de l'independentisme"

El PSC ha tancat la campanya al límit, frec a frec les enquestes amb ERC i JxCat, però amb un panorama encara més enrocat perquè Salvador Illa arribi a la Generalitat. Si els socialistes i els republicans ja havien deixat clar des d'un primer moment que no estaven disposats a entendre's, dimecres el bloc independentista va ser taxatiu firmant un pacte segons el qual cap d'ells faria cap acord amb el PSC, amb la signatura de tots els presidenciables menys Pere Aragonès (ERC), a qui va substituir el president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, esvaint qualsevol mínima possibilitat de trobada entre ERC i el PSC.



En el darrer míting socialista abans del 14-F, aquest divendres al vespre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el candidat, Salvador Illa, han titllat aquest front com "la foto de Colom de l'independentisme", en paral·lel a la "foto de Colom" que va retratar els líders del PP, Cs i Vox en una manifestació espanyolista contra el Govern estatal de Pedro Sánchez en coalició amb Podemos.

"Aquest és el pacte de la por, la foto de Colom de l'independentisme. Però s'equivoquen", ha dit Sánchez, qui ha lamentat que es faci "un cordó sanitari" contra el PSC: "És la seva proposta, l'odi etern. No volen deixar als joves un país, volen deixar una trinxera", ha afirmat. Davant l'oposició contra Illa, que desfigura la possibilitat de trencar els blocs en el debat territorial des d'on el PSC construïa les conquestes electorals, l'escenari postelectoral més probable és una renovació del pacte entre ERC i JxCat amb el suport d'altres formacions independentistes, esberlant així les aspiracions socialistes per aconseguir la Generalitat. Per això, els PSC no ha dubtat ni un segon en posar-la en el focus de la crítica durant la recta final,: "O les coalicions de l'odi, o el PSC. I les coalicions de l'odi només ofereixen odi", ha sentenciat Sánchez.

"És el primer cop que es fa un cordó sanitari en la història a la socialdemocràcia. No a la ultradreta, sinó al PSC", ha etzibat Illa, qui ha retret als firmants del pacte que no exposessin "cap raó" per tancar-se en banda contra el seu partit. Tot i això, ha assegurat que, si guanya les eleccions, presentarà la seva candidatura per ocupar el càrrec de president: "Direm als independentistes adéu!", ha assegurat. Si els pronòstics electorals no erren, l'única fórmula possible només passaria perquè el socialista rebés el suport de la ultradreta de Vox, si és que així sumen la majoria parlamentària dels 60 escons els partits constitucionalistes i els Comuns, però, de moment, els socialistes han mostrat el seu rebuig a acceptar els vots de l'extrema dreta.

"Salut pública enfront l'independentisme"

De nou, Illa ha aixecat la bandera de la conciliació per enterrar "la divisió entre catalans" i les aspiracions independentistes: "Catalunya ha perdut una dècada amb un somni, que a més de convertir-se en un malson, és una fantasia", afegia Sánchez. "Jo no preguntaré a ningú què ha fet aquests darrers 10 anys", ha assegurat Illa, qui ha afirmat s'ha de deixar de "repartir carnets de bons catalans". El socialista ha parlat de combatre l'independentisme per fixar-se en els "problemes reals", mantra sovint empunyat per un Ciutadans del qual esperen fagocitar-ne els vots davant la desfeta dels d'Inés Arrimadas: "Salut pública enfront l'independentisme, treball enfront de la decadència i no deixar a ningú enrere".

Conscients del mal que els podria fer un augment de l'abstenció que es pronostica a causa de la Covid-19, tant Sánchez com Illa ha fet una crida a la mobilització dels seus simpatitzants: "El bucle independentista s'alimenta de l'abstenció", ha afirmat el presidenciable. "Si vosaltres poseu el vot, jo posaré el canvi".