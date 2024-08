Illa fitxa la germana de Collboni com a assessora del Departament de la Presidència

A banda dels primers alts càrrecs polítics del seu sottogoverno, Salvador Illa està començant a omplir l'estructura de personal eventual del nou executiu de la Generalitat, com ara assessors, caps de gabinet o caps de comunicació. Entre els càrrecs que s'han nomenat les darreres hores destaca el de Yolanda Collboni Cuadrado, germana de l'alcalde de Barcelona.

Segons consta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Collboni s'incorpora com a "personal eventual" al Departament de la Presidència, que lidera el conseller Albert Dalmau. En concret, ha estat nomenada "assessora en projectes transversals", el que implica "assessorar el conseller de la Presidència en aspectes de seguiment estratègic pel que fa als projectes transversals dels diferents centres directius en què participa el Departament en el seu àmbit de competències".

Entre d'altres tasques, també s'ha d'encarregar d'"elaborar els informes sobre els resultats de l'aplicació dels projectes transversals del seu àmbit de competències i fer-ne l'avaluació". El càrrec li suposarà un sou superior als 70.000 euros bruts anuals. Prèviament, Yolanda Collboni va treballar a la productora La Fábrica de la Tele, mentre que a l'àmbit de l'administració ha estat cap de gabinet de l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, un dels eterns feus socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquí la seva remuneració superava els 60.000 euros.

Entre els altres nomenaments de càrrecs eventuals que apareixen a l'edició d'aquest divendres del DOGC hi ha el dels periodistes Rosa Fernández, com a cap de comunicació d'Illa -ja portava la comunicació del primer secretari del PSC-; Quico Santiago, com a cap de comunicació del Departament de Presidència -portava gairebé dues dècades com a càrrec a l'Ajuntament de Barcelona-, i Pep Taberner, com a responsable de comunicació del Departament d'Economia i Finances. Fins ara era el màxim responsable comunicatiu del partit.

D'altres noms són els d'Óscar Saldaña, primer secretari del PSC de Cornellà de Llobregat, com a cap de protocol d'Illa; Cristina González, també militant del partit i fins ara cap de gabinet d'Illa al partit -abans ho havia estat de Miquel Iceta-, com a cap de gabinet d'Alícia Romero a Economia i Finances; Olivier González, cap de protocol de Romero després d'exercir el mateix càrrec a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya; o la regidora del PSC a Cornellà Nelia Martínez com a cap de gabinet d'Esther Niubó al Departament d'Educació.

L'estructura política

Pel que fa a l'estructura estrictament política, en les últimes hores s'han conegut els noms de l'actual diputada del PSC al Congrés Sònia Guerra com a secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme, i el de l'històric Manel Nadal com a secretari de Mobilitat i Infraestructures, càrrec que ja havia tingut durant el tripartit.

L'experiència política és el tret compartit dels fitxatges d'Illa per a la segona i tercera línia del Govern. Així, ha situat històrics del PSC com Jordi Terrades i Carles Martí com a secretari general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i com a comissionat de barris, respectivament. A més, diputats experimentats com són Pol Gibert i Raúl Moreno també han fet el salt a l'executiu, en els seus casos com a secretaris generals d'Empresa i Ocupació i de Drets Socials i Inclusió, respectivament, mentre que el veterà Pere Macias (68 anys) seguirà com a comissionat per al traspàs de Rodalies.