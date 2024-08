Illa és investit president de la Generalitat amb els vots d'ERC i els Comuns

Salvador Illa és el nou president de la Generalitat de Catalunya. Després de mesos d'inteses negocacions i d'un debat d'investidura marcat pel retorn i l'automàtica desaparició de Carles Puigdemont, l'aritmètica ha estat favorable al candidat socialista amb els vots del PSC (42), ERC (20) i els Comuns (6), que tot junts sumaven una majoria absoluta de 68. El vicepresident de la mesa del Parlament i diputat del PSC, David Pérez, ha delegat el seu vot perquè ha estat traslladat d'urgència a l'hospital aquest matí.



La votació ha arrencat passades les set de la tarda, després d'un debat accidentat en què Junts ha demanat la suspensió del ple en dues ocasions per l'"anormalitat" de la situació, en referència al dispositiu policial de cerca i captura del líder independentista. Finalment Puigdemont no ha fet acte de presència al Parlament i no ha delegat el seu vot, de manera que el resultat ha estat 68 vots a favor, 65 en contra i cap abstenció. Els diputats de Junts han aplaudit quan la Mesa ha pronunciat el seu nom.

Un cop han dit el resultat, Illa ha asseverat que governarà "per a tothom" i que estarà al servei de tota la ciutadania "en un moment històric de canvi". El ple d'investidura s'ha allargat gairebé deu hores i ha finalitzat amb l'alegria dels socialistes, que s'han fos en abraços, aplaudiments i felicitacions al nou president de la Generalitat. Els Comuns també han celebrat la victòria "progressista", mentre que Junts i la CUP no han pogut amagar les cares llargues. L'himne de Catalunya ha tancat l'excepcional i maratoniana jornada.



Es preveu que Illa prengui possessió del càrrec aquest divendres i que la setmana que ve es nomenin els consellers que formaran part d'un previsible Govern monocolor, tal com el nou cap de l'executiu va avançar.