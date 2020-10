Illa, al PP: "S'han situat a la foto antisanitària de Colón. No són més que els teloners de la moció de censura de Vox"

Ni treva ni col·laboració. La compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest dijous en el Congrés per informar de l'estat d'alarma decretat a Madrid s'ha convertit des del principi en un capítol més del conflicte entre el Govern de la Comunitat de Madrid i l'Executiu central. Illa ha centrat la seva intervenció inicial a explicar els motius i les dades que, segons el parer de Sanitat, avalen la necessitat d'aplicar les restriccions extraordinàries aprovades el divendres de la setmana passada.



"L'obligació de qualsevol govern és frenar al virus. Era important que l'alt nivell de contagi de Madrid no s'estengués a la resta d'Espanya. L'objectiu del Govern sempre ha estat la protecció de la salut", ha insistit el ministre, que ha explicat que, en principi, la intenció del Govern estatal no és prorrogar l'estat d'alarma més enllà dels 23 dies de vigència previstos (els vuit dies de restriccions anteriors a la seva declaració i els 15 dies previstos a la norma).



Illa ha recordat que per sobre dels 120 casos per cada 100.000 habitants el Consell del Centre Europeu per al Control de Malalties considera la situació de molt alt risc, i per sobre dels 240 casos, de "risc extrem": "L'objectiu és baixar dels 100 casos positius, perquè només així podrem parlar de frenar la corba", ha insistit.

Ha resolt la seva primera intervenció el ministre apel·lant a la "unitat" i demanant resoldre el conflicte entre el Govern eststal i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso: "Treballem junts. L'adversari comú és el virus. No és temps de distreure'ns en disputes i discussions estèrils. Si volem continuar sent eficaços hem de continuar reforçant els instruments de cooperació en matèria de salut pública".



Les peticions del ministre de Sanitat han estat replicades pel PP amb retrets i un to dur en el qual la portaveu del Grup Popular en el Congrés, Cuca Gamarra, ha exigit la seva dimissió i que aixequés l'estat d'alarma a Madrid. La diputada ha centrat la seva intervenció en qüestions com la proposició de PSOE i Unidas Podemos per canviar el sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial o la "col·locació de Pablo Iglesias al CNI".



"Es nega a demanar perdó, es nega a dimitir, i ens presenta una decisió autoritària i abusiva. Les mesures que ha pres a Madrid manquen de fonament científic, són decisions arbitràries, no s'exigeixen en tot el territori. Són discriminatòries. Imposa un estat d'alarma amb unes dades falses, basats en uns indicadors improvisats amb la intenció de tancar Madrid amb pany i forrellat i arruïnar a milers de madrilenys", ha assegurat Gamarra sobre l'estat d'alarma.

Gamarra: "Les mesures de Madrid són arbitràries"

La portaveu del PP ha acusat Illa de seguir una "deriva autoritària": "La seva deriva autoritària es va iniciar amb el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat; l'assalt al Consell General del Poder Judicial és l'últim moviment".



"L'estat d'alarma és una imposició contra els madrilenys, una decisió deslleial. La salut ha estat una coartada per al Govern, perquè les dades estaven millorant amb les mesures del Govern de la comunitat. No podien acceptar que la Comunitat de Madrid estigués doblegant la corba. Li exigim que aixequi immediatament l'estat d'alarma a Madrid, treballi com és degut i després marxi", ha afegit Gamarra.



En la seva segona intervenció, després de la participació dels portaveus dels grups parlamentaris, el ministre de Sanitat ha endurit el to i li ha retret a la portaveu del PP la seva estratègia, que ha situat en l'"extremisme". "Fixi's el que estan provocant alimentant a Vox. Si parla com Vox, pensa com Vox i té el seu mateix estil, no s'estranyi que tots els espanyols pensem que són com Vox", ha defensat Illa.

Al seu judici, la intervenció de Gamarra podria haver passat, en realitat, per una intervenció de Pablo Casado: "Entenc que és el senyor Casado el que parla per vostè. Tinc una notícia que donar-li: no entrarem en les seves provocacions. S'han situat en una foto antisanitària de Colón al costat de Vox. No són més que els teloners de la moció de censura de Vox", ha dit.



En la seva última referència a la portaveu del Grup Popular, el ministre ha tornat a demanar unitat per contenir la situació pandèmica: "Clar que caldrà avaluar la gestió de tots els governs, inclòs aquest. Però li demano que posem la nostra obstinació a derrotar al virus".



També ha retret l'actitud del PP la portaveu del Grup Socialista, Adriana Lastra: "Qui creu que amb aquest moment a Espanya se sentirà satisfet amb aquest discurs d'insults? Per descomptat no serà el personal sanitari, senyora Gamarra. Tampoc crec que acontenti la immensa majoria dels espanyols que estan tan lluny de l'extremisme en el qual s'han situat. El PP s'ha convertit en el partit més extremista i Casado s'ha convertit en el dirigent més extremista del PP, i no era fàcil".

La portaveu socialista ha carregat també contra la gestió d'Ayuso i el que considera una estratègia per confrontar: "La realitat de la política a Espanya és la de la lleialtat institucional. No dona titulars, però funciona. Ayuso converteix la política en un fanguer de confrontació. Nos' escolta a ningú més, a cap comunitat autònoma, només s'escolta crispar a Ayuso i al PP".



"Deixin ja d'enfrontar als espanyols. On estan els rastrejadors, els metges i el personal sanitari que van dir que anava a contractar? Per què segueixen tancats els centres de salut? Què ha passat amb els 1.500 milions d'euros que el Govern d'Espanya li va lliurar per a fer front a la pandèmia? El Govern d'Espanya ha fet el que no ha volgut fer el Govern de Madrid", ha resolt Llastra.