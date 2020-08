Sánchez descarrega a les comunitats autònomes la decisió de sol·licitar l'estat d'alarma

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que les comunitats autònomes podran demanar la declaració de l'estat d'alarma en els seus territoris o en part d'ells. D'aquesta manera descàrrega en elles tota la responsabilitat per a afrontar la pandèmia.

Aquesta mesura suposarà que els presidents autonòmics hauran de sol·licitar la declaració de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats, que haurà de donar-li la seva aprovació per majoria. En aquest sentit, el president del Govern espanyol ha garantit el vot dels dos partits que sustenten l'Executiu (PSOE i Unidas Podemos) per donar el seu suport a totes aquelles comunitats autònomes que el sol·licitin a la Cambra Alta, "independentment de quin sigui el seu color polític", ha dit el president.

Sánchez, que s'ha remès a una llei de 1981 que contempla que una comunitat podria demanar la declaració de l'estat d'alarma en cas de pandèmia, ha indicat que "si un president autonòmic considera que necessita aquest instrument jurídic en el seu territori el Govern d'Espanya s'obre a donar-los aquesta capacitat", ha afirmat.

El president del Govern espanyol ha indicat que això suposarà que el president autonòmic es convertirà en el comandament únic en el seu territori, encara que ha precisat que la declaració de l'estat d'alarma no comporta obligatòriament el confinament.

Sánchez ha descartat que volgués eludir la seva responsabilitat i ha assegurat que "aquest és un Govern que defensa l'Estat autonòmic i defensa la descentralització de competències". I ha afegit: "Les comunitats autònomes ho estan fent bé i estan comptant amb tot el suport del Govern d'Espanya".

A més, Sanchez també ha anunciat que el Govern espanyol ha acordat posar a la disposició de les comunitats autònomes fins a 2.000 efectius de les Forces Armades per fer tasques de rastreig, i també ha fet una crida a totes les comunitats autònomes perquè incorporin el sistema de rastreig digital. El president ha dit que "s'ha mostrat la seva eficàcia" i que l'ús d'aquests sistemes podria reduir l'impacte de la pandèmia fins a un 30%. "Tots els ciutadans haurien de descarregar-se l'aplicació", ha dit.

"Una evolució preocupant"

Tots aquests anuncis els ha fet el president del Govern espanyol després de reconèixer que "l'evolució global de la corba de la propagació de la pandèmia és preocupant". No obstant això, el president ha assegurat que "estem lluny" de la situació de març, "però es requereix una resposta més intensa i més serena davant l'amenaça".



El president explica que s'ha augmentat la capacitat de diagnòstic -es realitzen avui dia un 168% més de PCR que quan va acabar l'estat d'alarma- i que les comunitats autònomes estan molt més preparades que fa uns mesos per fer front a la situació.

En aquest sentit, ha volgut llançar un missatge d'esperança: "Ja hem doblegat la corba en situacions més adverses i més dramàtiques que les d'ara. Estic convençut que tornarem a fer-ho amb la responsabilitat de cadascun i la responsabilitat de tots", ha afirmat.



Finalment, Sánchez ha fet una crida a la unitat, i ha convidat a la resta de forces polítiques a reunir-se la setmana vinent. "Deixem de banda la baralla partidista de la lluita contra la pandèmia. L'enemic és el virus", ha afirmat.

A més, ha aprofitat per a demanar la renovació d'òrgans com el Consell General del Poder Judicial o els òrgans directius d'RTVE o el Defensor del Poble, "perquè necessitem institucions robustes", ha dit. I ha afegit que és imprescindible impulsar la recuperació econòmica com més aviat millor. "I això exigeix uns nous pressupostos", ha conclós.