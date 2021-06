Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Colón contra els indults als presos independentistes en què treballa l'executiu de Pedro Sánchez. Aquesta xifra és la meitat respecte a la concentració a Colón del 2019, i els principals partits de la dreta hi ha acudit dividida, sense foto conjunta i amb xiulets al líder PP, Pablo Casado, i de Ciutadans, Inés Arrimadas. La plataforma Unión 78, fundada per l'expresidenta d'UPyD, Rosa Díez, ha fet la crida, on la seva líder ha advertit que "els espanyols de bé" no consentiran la mesura de gràcia que planteja el govern espanyol. "On s'és vist que un govern premiï els enemics declarats a la seva nació, propagant un sectarisme destructiu?", s'ha preguntat Díez, que ha lamentat que es titlli els participants a la concentració d'ultradreta: "Fent això, el govern actua de manera excloent, sectària i perillosa", ha afegit.

Díez ha apel·lat en dues ocasions en el seu discurs al fet d'estar fent l'acte a l'ombra de la bandera d'Espanya que oneja a la plaça de Colón com a símbol d'unitat, i ha advertit que la gestió dels indults són només una estratègia de Sánchez "per dormir dos anys més a la Moncloa". L'acte, on s'hi ha vist banderes preconstitucionals entre els assistents, també ha comptat amb la participació de l'escriptor Andrés Trapiello i el president del col·lectiu S'ha acabat, Yeray Mellado.



"Aquest és un acte moral i polític, sóc aquí per respecte a mi mateix, perquè no hi ha major utilitat pública que dir el mateix que es diu en privat, se sigui de dreta, centre o esquerra, i dir als quatre vents: no als indults!", ha exclamat Trapiello. Per la seva banda, Mellado ha dit que no es poden permetre "mes atropellaments a la justícia", i ha considerat que els indults "més enllà d'un insult són un error", i els ha qualificat com el resultat de "40 anys de concessions".

La presència de polítics unionistes s'ha fet notar abans que arrenqués l'acte, amb la presència dels líders de PP, Pablo Casado, Cs, Inés Arrimadas, i Vox, Santiago Abascal. No han repetit, però, la fotografia d'unitat de forces plegades damunt l'escenari que es va produir en la concentració de 2019 al mateix lloc.

Accessos tancats

Des de primera hora hi han anat arribant els participants, amb càntics contra la concessió d'indults als condemnats pel procés, el més sentit "España unida jamás serà vencida". L'acte ha arrencat, però, amb un retard de ben bé una hora per problemes tècnics, i després que l'organització hagi tancat l'accés a la plaça un cop superat el límit d'aforament establert en les mesures de prevenció de la covid.



També s'hi ha vist moltes pancartes fetes, algunes de fetes a mà i d'altres més elaborades. En elles s'hi ha pogut llegir lemes com "¡Majestad, no firme!", demanant a Felip VI que no ratifiqui l'acord d'indultar els presos, o "Sánchez, a ti España no te indulta", advertint al president del govern espanyol d'un possible càstig a les urnes a les properes eleccions generals.