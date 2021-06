La nova etapa de diàleg per donar una resposta al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'obre pas després de diversos anys d'enquistament en les negociacions entre el Govern estatal i el Govern de la Generalitat. L'assumpció que l'Executiu de Pedro Sánchez concedeixi els indults als presos polítics ha anat cobrant pes durant les últimes setmanes. A això se li suma la carta publicada aquest dilluns pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, en la qual admet que la mesura de gràcia pot "alleujar el conflicte" i aparca la via unilateral per a la consecució de la independència, tot i que insisteix en el fet que l'amnistia segueix sent la prioritat.

I, de nou, la situació dels presos ha anat acaparant cada vegada més espai en els passadissos i l'Hemicicle del Congrés. Si bé, aquest assumpte mai va desaparèixer donada la contínua reivindicació dels quatre grups independentistes catalans, recolzada per la majoria dels socis del Govern espanyol. Amb tot, a hores d'ara i després de les últimes jornades de distensió, un ampli espectre de l'arc parlamentari, que supera de manera folgada la majoria absoluta de la Cambra Baixa, celebra aquest nou camí emprès per acostar postures entre Madrid i Barcelona.

A l'altre costat, PP, Vox i Cs solleven l'estratègia de "confrontació", un modus operandi vist per la majoria d'aquests grups com una "irresponsabilitat". A les iniciatives presentades i les constants preguntes dels representants de les tres dretes en les últimes sessions de control al Govern espanyol sobre els indults (aquest assumpte també coparà el ple d'aquest dimecres, encara que Sánchez estarà absent pel seu viatge oficial a l'Argentina i Costa Rica), se suma la concentració que tindrà lloc aquest diumenge a la madrilenya Plaza de Colón, un acte que reeditarà la mítica foto de Colón, encara que els presidents de PP, Vox i Cs acudiran per separat per evitar que aquesta imatge se'ls giri en contra, sobretot als conservadors i als taronges, com va passar el 2019.

En aquest sentit, malgrat la carta de Junqueras d'aquest dilluns, Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox) i Edmundo Bal (Cs) han assenyalat que "hi ha més motius per manifestar-se", ja que, en paraules de la portaveu conservadora, la mesura de gràcia es tradueix en un "autoindult" del Govern espanyol. "Els indults responen a un criteri d'utilitat política perquè Sánchez segueixi en la Moncloa", ha rematat Gamarra.

PP, Vox i Cs es queden sols en la seva oposició als indults

Per contra, la majoria dels portaveus que han passat aquest dimarts per la sala de rodes de premsa del Congrés, els grups del qual representen a més de la meitat de la Cambra Baixa i, per tant, a la majoria de l'electorat, han criticat la postura inamovible adoptada per la dreta en lloc de celebrar aquesta nova etapa que s'albira amb els indults i el diàleg, avisant a Pablo Casado d'estar repetint els mateixos "errors" del passat.

D'aquesta manera, la portaveu del PSOE en el Congrés, Adriana Lastra, ha demanat al PP que "reflexioni i es pregunti si aquesta manifestació serveix per ocupar un espai que ocuparia Vox". "El PP hauria d'estar defensant el retrobament d'espanyols i que per primera vegada en molt de temps s'obre una oportunitat d'enteniment. És en això en el que ha d'estar la política. La confrontació ens va portar a la declaració unilateral d'independència. Busquem els punts que ens separen i que el PP assumeixi la seva responsabilitat com a partit d'Estat", ha apel·lat.

La seva homòloga d'En Comú Podem, Aina Vidal, entén que una altra foto de Colón és un "error garrafal". "El PP no ha llegit bé els temps i vol repetir els errors del passat amb la recollida de signatures i la foto de Colón que va deixar a Casado a l'UCI. Casado pretén tapar la corrupció del seu partit amb els indults", ha afegit la diputada del partit morat.

Pel que fa als grups catalans, el portaveu del PDeCAT en el Congrés, Ferrán Bel, ha valorat el "gest" del Govern espanyol amb els indults, però també que el líder d'ERC avali aquesta mesura i confirmi les seves objeccions a la via unilateral. Si bé, tant Miriam Nogueras (Junts) com Mireia Vehí (CUP) han mostrat el seu escepticisme amb aquesta nova etapa de diàleg bilateral que treu el cap per la finestra.

Mertxe Aizpurua, portaveu d'EH Bildu, ha valorat positivament que es deixi enrere la via judicial per escometre un problema que és polític. En aquesta línia, ha celebrat que Sánchez opti pel diàleg "sense por a les campanyes constants de les dretes reaccionàries" per atallar els problemes que tenen a veure amb la plurinacionalitat del país.

El portaveu de PNB a la Cambra Baixa, Aitor Esteban, s'ha limitat a aplaudir aquest dimarts que "s'obri de nou una possibilitat de diàleg i de possible obertura a trobar solucions polítiques" al conflicte català. Si bé, el diputat jeltzale ha advertit en diverses ocasions que "a qui més ha de preocupar" la foto de Colón "és a Casado". Així mateix, després de la campanya de signatures contra els indults liderada pel partit conservador, Esteban ha valorat que segueix "una deriva que no ajuda a la construcció en política".

Íñigo Errejón, portaveu de Más País, insisteix que la concessió dels indults no és la solució, però és el "primer pas" per donar una sortida a la qüestió catalana. "Els gestos de distensió provoquen una sensació d'esperança. La solució trigarà molt, però es camina amb els passos de l'acostament i del diàleg", ha opinat al mateix temps que ha titllat l'estratègia de les dretes de "com pitjor, millor". "No sé si els serà rendible electoralment, però sí que serà dolent per Espanya", ha postil·lat. Així mateix, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, ha carregat contra PP, Vox i Ciutadans per secundar la manifestació del pròxim diumenge, que s'emmarca en una estratègia "estèril" i "irresponsable" respecte a Catalunya.