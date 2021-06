Terratrèmol polític després que el president d'ERC, Oriol Junqueras afirmés en un article al diari Ara que hi ha "gestos", en referència als indults, que poden alleugerir el conflicte, i on també ha apostat per la via escocesa tot avisant que les altres vies "no són viables ni desitjables", descartant la via unilateral. Després d'aquestes paraules, que han provocat opinions de tota mena, hi ha hagut reaccions per part de l'Assemblea Nacional Catalana, la CUP, però també de Junts, on han posat en dubte les paraules del pres polític. En aquest sentit, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha advertit aquest dimarts que els indults als presos independentistes "no són una solució política col·lectiva" com sí que ho és, ha apuntat, l'amnistia i l'autodeterminació.

La via escocesa és, per a Junqueras, el model a seguir, és a dir, la via d'un referèndum acordat i de pacte amb l'Estat. "Perquè sabem que altres vies no són viables ni desitjables en la mesura que, de fet, ens allunyen de l'objectiu que cal assolir", avisa a la carta. Davant d'això, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha declarat que ERC "ha d'aclarir els seus posicionaments" pel que fa a l'estratègia unilateral cap a la independència. "Malauradament no és viable la via acordada amb l'Estat al qual ens enfrontem", ha replicat la presidenta de l'ANC en una entrevista a Ràdio 4 i La 2.

Junts, el principal soci de Govern qui s’ha quedat amb diverses conselleries estratègiques en un pacte negociat in extremis, també ha rebutjat el posicionament de Junqueras. La vicepresidenta de Junts i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, en roda de premsa ha defensat que "l'independentisme té l'obligació d'explorar" totes les vies "i no descartar-ne cap". El mateix ha comentat a portaveu de Junts a Congrés, Míriam Nogueras, qui ha recordat aquest dimarts a ERC que l'acord d'investidura de Pere Aragonès no exclou cap via, "tampoc la unilateral", i sí que inclou "la lleialtat i el consens en el relat". Per aquest motiu, segons Nogueras, si ERC ha variat la seva posició haurà de ser ERC qui expliqui aquest canvi. "Ens han votat per fer la independència, no per a renunciar-hi", ha sentenciat.

La CUP no renuncia -de moment- a donar suport a ERC

Aquestes paraules han aixecat també les crítiques de la CUP, partit essencial per mantenir el Govern actual. La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha avisat que si l'estratègia de confrontació no es fa realitat aquesta legislatura i es continua en la línia de l'anterior, la seva formació no hi podrà seguir donant suport. En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio la diputada anticapitalista ha assenyalat que l'acord entre ERC i CUP per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat "gira entorn de la confrontació amb l'Estat". Per això, Estrada considera que és "enganyar" la població dir que és possible una sortida del conflicte a través de la taula del diàleg i amb consens de l'Estat.



Ara bé, tot i les declaracions d'Estrada, la diputada anticapitalista al Congrés Mireia Vehí ha afirmat que malgrat la renúncia a la unilateralitat que es desprèn de la carta de Junqueras, ERC segueix essent un soci viable. "Hem donat un temps perquè aquest acord es consolidi", ha dit, tot i que "estem convençuts que el PSOE no posarà les urnes". Amb tot adverteixen que el president espanyol, Pedro Sánchez, no complirà els seus compromisos ni permetrà en cap cas un referèndum.

En aquest sentit, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que l'acord amb la CUP és "vàlid i vigent" i que no ha quedat modificat per l'article d'opinió del president dels republicans. En una entrevista a Ser Catalunya, Vilalta nega que el seu partit renunciï a fer la independència a través de la via unilateral i explica que es tracta de posar "l'accent" en aquest moment al fet que la via negociada és la "més oportuna". A més, ha negat que l'article de Junqueras sigui una esmena a la ponència política que el partit va aprovar en el seu últim congrés i en la què no es descartava cap via democràtica, tampoc la unilateral.