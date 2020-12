La inseguretat segueix sent el primer problema dels barcelonins i se situa com a segona preocupació el trànsit

El primer problema dels barcelonins segueix sent la inseguretat, mentre que el trànsit i a circulació passen a ocupar la segona posició. Segons l'últim Baròmetre Semestral, publicat aquest dijous per l'Ajuntament de Barcelona, el 12,4% dels habitants de la ciutat citen la inseguretat com la seva principal preocupació –perd 5,2 punts respecte a l'últim informe- mentre que un 9,4% dels residents mencionen la circulació i el trànsit. Aquesta última categoria inclou tant les queixes que fan referència a les noves actuacions en matèria urbanística i que afecten la circulació com les que parlen d'un excés de cotxes i contaminació. En tercera posició es troba l'atur i les condicions de treball (9%), seguida de la crisi de la Covid-19 (8,3%).

Sobre aquesta darrera qüestió, la majoria dels barcelonins està disposat a vacunar-se de la Covid-19, un 70 %, però d’aquests, només un 37,5 % assegura que ho farà. Ara bé, un 12 % té clar que no es vacunarà, i un altre 15 %, no ho veu provable. És a dir, un 27 % de ciutadans creu que no es posarà la vacuna.

Aquestes xifres preocupen el consistori, ja que consideren que són xifres molt baixes. Les dones i els més joves són els més reticents a vacunar-se. Per això, des del govern han anunciat que engegaran una campanya "que arribi a tots els racons de la ciutat per fer créixer el percentatge de persones que es vacunaran", explica la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa. "Vacunar-se no és un acte individual, és un acte col·lectiu per aconseguir la immunitat de la població i protegir la gent que ens envolta", ha reblat Tarafa.

Altres problemes que també han mencionat els habitants de la capital catalana són l'accés a l'habitatge (7,4%), els problemes econòmics (7,2%) o la gestió política municipal (7%). Aspectes com la neteja (6,3%), les qüestions polítiques (5,9%) i la contaminació i el medi ambient (4,3%) completen els deu temes que més preocupen als barcelonins.

De nou, cal destacar el poc gran de preocupació que genera l'encaix de Catalunya a Espanya, un problema que només ha estat mencionat per l'1,2% dels barcelonins. En l'últim baròmetre de l'any 2019, aquest era el segon problema més greu pels residents a la ciutat (14,9%), només superada per la inseguretat.

De cara a futures publicacions, el regidor de Pressupostos i Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha apuntat que segurament variarà la manera com es classificaran els temes de mobilitat. Per Martí, la mobilitat ara mateix inclou dues queixes. "D'alguna manera haurem de distingir quina és l'una i quina és l'altra, perquè ara mateix l'indicador ens diu poc sobre què opinen els barcelonins sobre la mobilitat a la ciutat", ha comentat.

Colau guanyaria però suspèn en valoració

Sobre política i projecció electoral en unes futures eleccions municipals el baròmetre indica que el partit de l'alcaldessa Ada Colau, BComú, guanyaria les eleccions municipals en intenció de vot amb un 12,2%, segons l'últim baròmetre de l'Ajuntament. Fa sis mesos va obtenir un 13,9. ERC seria segona força amb el 12% dels vots, pel 13,1 de l'enquesta del mes de juny. En tercer lloc estaria el PSC, amb un 8,3% dels sufragis (9,3% fa sis mesos). Pel que fa a la valoració dels líders, l'alcaldessa, Ada Colau, cau a la quarta posició en puntuació, amb un 4,3. Per davant hi té Ernest Maragall (5,2), Jaume Collboni (4,7) i Elsa Artadi (4,4). Colau empatava amb Collboni en valoració en l'anterior enquesta amb un 4,9, i tots dos eren segons per darrere de Maragall. El 46,1% dels barcelonins opina que la gestió de l'Ajuntament és dolenta o molt dolenta, 10 punts més que el juny.