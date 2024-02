La intel·ligència artificial i la robòtica, protagonistes d'un MWC que espera rebre 95.000 persones

Després que fa dos anys, la junta directiva de la GSMA, la patronal de les firmes de telecomunicació que organitza la fira, anunciés que el Mobile World Congress (MWC) es quedaria a Barcelona, com a mínim, fins a l'any 2030, l'edició d'enguany es presenta com la de la recuperació de la presencialitat, després que les de 2023 i 2022 estiguessin marcades encara per la Covid-19. Tot i això, les previsions de l'organització són acollir unes 95.000 persones, una xifra lleugerament per sota de les registrades a la prepandèmia.

A partir d'aquest dilluns i fins al dijous, sota el lema "Future First", gairebé 2.400 expositors mostraran les seves novetats en el marc de Fira de Barcelona amb la Intel·ligència Artificial (IA) i la robòtica com a protagonistes. Sembla que aquesta edició suposarà la tornada definitiva dels fabricants de telefonia mòbil, empreses asiàtiques absents en els darrers anys a conseqüència del coronavirus.

Així, aquests dies, el Mobile serà l'escenari de la presentació del nou model Xiaomi 14 de la companyia xinesa Xiaomi. Alhora, el seu director executiu, Lei Jun, ha anunciat que a la fira hi haurà novetats relacionades amb el SU7, el primer cotxe elèctric impulsat per la firma tecnològica. Tot i no haver ofert gaires detalls, la coreana Samsung ha reafirmat que al certamen apostarà per donar a conèixer noves tecnologies digitals d'intel·ligència artificial i al núvol. Un altre dels gegants de la telefonia mòbil, com és Honor, presentarà el Magic 6, un nou dispositiu de l'empresa xinesa, que fins al 2020 pertanyia a Huawei. Paral·lelament, la finlandesa Nokia acostuma a aprofitar el Mobile per difondre nous productes.

Més enllà dels gadgets, dos seran els temes dominants al MWC. D'una banda, la IA, que fa més d'un any que marca les converses del món tecnològic, educatiu, artístic... En aquesta ocasió, es veuran solucions d'aquesta tecnologia aplicades a la llar, els accessoris, els dispositius mòbils i qualsevol producte que es pugui integrar a aquest sistema. En la mateixa línia, la robòtica serà un altre eix del debat. Tot i que els participants han volgut reservar-se les novetats en aquest àmbit, les solucions que combinin la IA aplicada a la robòtica són un dels conceptes més esperats en aquests dies de fira.

Més enllà dels mòbils

En aquesta ocasió, el lema escollit pel Mobile, "Future First", posa el focus en la necessitat d'unir indústries, tecnologies i comunitats per a poder apropiar-se del potencial que ofereix el futur. És a dir, mirar al futur més enllà de les tecnologies, incorporant-hi les indústries adjacents. Així, a l'edició de l'any passat del MWC, més de la meitat dels assistents van ser d'indústries que no pertanyien al sector mòbil.

La participació catalana batrà un rècord, amb un total de 360 companyies

Un exemple d'aquesta tendència es troba en la participació de les empreses catalanes, que en l'edició d'enguany batrà un rècord, ja que entre el MWC i el 4YFN, l'esdeveniment per a les empreses emergents, hi participaran 360 companyies, un 8% més que el 2023. Segons ha explicat el conseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, un total de 69 empreses, centres tecnològics i entitats catalanes tindran expositor al MWC, i 291 al 4YFN, l'espai dedicat a les startups i l'emprenedoria i que enguany arriba a la desena edició.

Més enllà de les últimes tendències en mòbils, el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i membre del grup de recerca Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (Teking) César Córcoles explica que a la indústria continua havent-hi impulsos entorn de la realitat virtual, l'augmentada i la mixta. Córcoles coincideix que un dels temes que tindran més presència en aquest sector girarà entorn de com les intel·ligències artificials (IA) s'integren en els dispositius.

El debat sobre els riscos de la IA

Durant el darrer any, la IA ha provocat certs temors respecte a si la tecnologia pot substituir el treball humà. Córcoles assenyala que "en l'actualitat, els fabricants tenen la necessitat de començar a donar garanties que la IA que ens estan oferint ens acompanyi en comptes de substituir-nos". Pel professor, aquest debat "és una bona notícia, encara que arribi una mica tard, perquè aquests riscos continuen estant molt presents".

"Estem segurs que el ritme al qual despleguem aquestes noves tecnologies fa que siguin una bona inversió ambiental?"

Córcoles introdueix recels sobre la necessitat d'un desenvolupament tecnològic i un desplegament de les xarxes il·limitat. "Encara que la indústria afirma que amb el 6G es minimitzarà el consum energètic de les xarxes mòbils també implica un cost ambiental derivat de desplegar una infraestructura nova en tot el planeta. Estem segurs que el ritme al qual despleguem aquestes noves tecnologies realment fa que s'amortitzin i que siguin una bona inversió ambiental? És el que està en dubte".

Deixant de banda la tecnologia, una altra derivada que acompanya el Mobile és la massificació de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant una setmana. Enguany, el preu mitjà de l'allotjament durant aquests dies s'encarirà un 58%, segons el portal ebooking.com. L'estada d'una nit passarà dels 125 als 197 euros per l'increment de la demanda. La capital catalana disposa d'unes 40.000 places hoteleres i el MWC reunirà uns 95.000 visitants. Algunes aerolínies, com Vueling, han afegit 36 nous vols a la seva operativa per aquests dies, especialment a Madrid i Maó.

Igual que el debat que es produirà, en el marc del congrés, sobre la inversió ambiental del desplegament accelerat de les noves tecnologies i xarxes, probablement sorgiran veus que es plantegin si l'impacte econòmic previst de la fira tecnològica, que superarà els 400 milions a Barcelona i la seva zona d'influència, justifica una aposta decidida per un model d'esdeveniment que acaba generant massificació turística, un creixement de la contaminació i una saturació de l'espai públic.