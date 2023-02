Activistes denuncien les conseqüències ambientals i humanes de la indústria tecnològica a les portes del MWC

SETEM Catalunya i Rebel·lió Científica han fet una 'performance' en el marc del Mobile Social Congress per criticar les "condicions inhumanes" en les quals treballen miners d'Amèrica Llatina i Àfrica per extraure diferents materials per fabricar aparells elèctrics