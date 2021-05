Tot i mantenir el vot a favor de la investidura de Pere Aragonès com a imminent president de la Generalitat, la CUP ha mostrat diferències importants respecte ERC en el seu discurs durant el segon debat d'investidura. La presidenta del grup parlamentari de la CUP – Un Nou Cicle per Guanyar, Dolors Sabater, ha deixat clar que l'aposta de la formació és la "confrontació" per "desbordar" l'Estat per tal d'avançar en la consecució dels drets nacionals i socials, mentre que veu la taula de diàleg amb el Govern espanyol com una "via morta" que "no portarà la solució". A més a més, Sabater també li ha reclamat més ambició en qüestions socials i que s'aturi la repressió dels Mossos d'Esquadra al moviment en defensa pel dret a l'habitatge i ha avisat Aragonès que el suport cupaire "no és un xec en blanc".



A l'inici del seu discurs, la presidenta del grup anticapitalista ha exigit l'amnistia "immediata"; perquè és un reclam "majoritari de la societat catalana" i també ha afegit que s'han d'acabar les batalles partidistes perquè "la població esta molt i molt esgotada i decebuda amb el comportament polític". La CUP reitera que "dins l'Estat no hi caben els nostres drets, ni els civils, ni els socials" i, per tant, "tenim l'obligació de desbordar-lo", el que passa per mantenir la "confrontació". En aquest sentit, els anticapitalistes mantenen que la taula de diàleg és una "via morta" que "no portarà a la solució del conflicte", sinó que en les condicions actuals "servirà per estabilitzar una suspensió flagrant de drets civils i polítics en un marc d'excepcionalitat".

Per tot plegat, la CUP defensa "obrir un nou cicle de lluita", que passa també per "reconstruir un veritable full de ruta cap a la independència". "Haurem de reactivar-nos i tornar a mobilitzar i haurem de mirar enfora, cap a la comunitat internacional", ha insistit Sabater, per citar tot seguit l'exemple d'Escòcia, tal com ja va fer dijous Aragonès. La cupaire s'ha adreçat també als comuns perquè se sumin a la "croada per tombar el règim".



Més enllà de la qüestió nacional, Sabater també ha insistit en la necessitat que el nou Govern garanteixi el dret a l'habitatge i apliqui "mesures reals contra la pobresa", que no passen per "fer més bancs d'aliments", sinó per l'aplicació de mesures com la "renda bàsica universal" o per fer "canvis estructurals". També ha citat un canvi en el model productiu i que l'activació econòmica es faci cap a una transició ecològica. Finalment, també ha insistit en la desprivatització dels serveis públics i ha reclamat la creació d'una energètica, una farmacèutica i una banca públiques. I ha avisat Aragonès que el seu suport no és un "xec en blanc". "Volem senyals, si durant la propera setmana no s'atura la pressió contra el moviment del dret a l'habitatge, la CUP no podrà sostenir la majoria parlamentària



En la rèplica, Aragonès s'ha compromès a treballar "i amplificar" l'acord subscrit fa més de dos mesos entre ERC i la CUP.