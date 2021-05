"Impulsarem una nova Generalitat republicana sota les banderes progresista, feminista, verda i democràtica"

A la tercera va la vençuda. El presidenciable d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès, ha presentat un altre cop aquest dijous les seves credencials com aspirant a la presidència de la Generalitat després de les dues anteriors sessions fracassades. El discurs d’investidura definitiu arriba a només sis dies de la data límit per la repetició electoral, el 26 de maig. I ho fa amb la garantia que aquest divendres Aragonès serà proclamat president de la Generalitat gràcies a l’acord establert in extremis entre ERC i JxCat. Sumat al que ja disposaven els republicans, el 74 diputats i diputades de la majoria absoluta independentista faran viable la investidura.

Aragonès ha desenvolupat el seu programa de Govern en un discurs força més curt que el primer que va arribar a gairebé dues hores de durada i en què ha mantingut com a àmbits centrals: la reconstrucció de Catalunya de la crisi sanitària i econòmica que travessa el país per la Covid. La recerca d’una solució pacífica i democràtica al conflicte polític amb l’Estat basada en l’autodeterminació i l’amnistia. I una agenda transformadora del país. Les al·lusions als dos acords signats han estat constants.

Culminar la independència i quatre banderes

"Presento la meva candidatura a la Presidència de la Generalitat per fer posible la culminació de laindependència de Catalunya"

Aragonès ha estat explícit només començar justificant la seva candidatura "per fer posible la culminació de la independència de Catalunya" i "per fer inevitable l’amnistia i l’exercici del dret a l’autodeterminació". Això sí, governant "per a tota la ciutadania i amb tota la ciutadania" ha dit. "Catalunya necessita una sacsejada" ha assegurat Aragonès tot proposant "obrir una nova etapa amb quatre grans transformacions inajornables i que seran les quatre banderes de la nova Generalitat republicana": la progressista, la feminista, la verda i la democràtica.

"Una bandera social, de progrés, per assegurar a tothom casa i feina. Per garantir a tothom salut i educació. Amb un nou model econòmic que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats, que asseguri que la prosperitat i el benestar arriben a arreu", en primer lloc. El segon eix desenvolupat ha estat una bandera feminista "que esbotzi tots els sostres de vidre, que erradiqui tota forma de masclisme i on tothom pugui desenvolupar la seva vida sense cap mena de límit i sense cap forma de discriminació". La bandera ecologista consistent en "una transformació verda per posar fre i començar a revertir, amb tota la urgència, el canvi climàtic. Afrontant la transformació del model energètic, fent una aposta decidida per l’economia verda i, sobretot, promovent un canvi cultural sobre com produïm i consumim com a societat". I, finalment, una bandera democràtica "compromesa amb la participació ciutadana". Aragonès ha apostat per la modernització de l'administració, per la transparència i per defugir l'immobilisme. "No serà senzill, perquè les crisis en què ens trobem immersos són profundes. Però sé què hem de fer per sortir-nos-en", ha reblat en aquest apartat.

Un bon acord tot i que difícil

"Construir les enteses amb la CUP i JxCat no ha estat fàcil, però hem fet un bon acord per fer un Govern fort i cohesionat "

"Construir les enteses amb la CUP i JxCat no ha estat fàcil", ha assegurat el candidat, que ha agraït "la paciència de la ciutadania" i ha instat a recuperar-ne la confiança. Ha definit els pactes subscrits com un "bon acord per fer un Govern fort i cohesionat". Però també ha apostat per construir nous consensos, ja que tot i tenir la complicitat d’una "majoria progressista i independentista" -ha dit- ha estés la ma a "tots amb qui més d’hora que tard en haurem d’entendre" en referència a En Comú Podem.

Aragonès ha desgranat els seus ideals autodefinint-se com el primer president de la Generalitat d'esquerres i independentista. Valors com els republicans conjuntament amb l’ecologisme, l’europeisme, el feminisme o el pacifisme. El candidat ha situat la Generalitat com la principal eina de construcció de cohesió i comunitat social. I ha apostat per una "nova forma de governar àgil i disruptiva".

El presidenciable ha estat contundent a l'exposar que la seva presidència l’únic límit que es fixa és "la voluntat de la ciutadania de Catalunya". I ha desgranat tot un ventall de mesures per fer front a la crisi econòmica i a la lluita contra la pandèmia com ara un pla de rescat social de 700 milions d’euros. "Hem de ser capaços de fer que tothom pugui treballar, tingui un lloc per viure i accés als serveis de l’estat del benestar com la salut", ha dit. I en paral·lel "accelerar la reactivació econòmica".

"Tindrem molta feina a construir consensos però volem governar amb grans acords" ha assegurat, tot apostant per l'impuls de la figura dels Pactes Nacionals en molts àmbits sectorials. I en l'àmbit nacional ha recordat que l'independentisme és "plural". El candidat s'ha compromès en la creació de l'Acord Nacional per a l’Autodeterminació i l’Amnistia. I ha assegurat que anirà a la taula de negociació "per resoldre el conflicte polític" d'un cop. "La solució passa per l’autodeterminació i l’amnistia" ha reblat, tot afirmant que "vull un referèndum d'autodeterminació" que pugui a ser acordat amb l'Estat espanyol posant a Escòcia com a exemple.