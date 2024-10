Investiguen el cap d'estudis d'una escola de La Garriga per presumptes delictes sexuals durant almenys una dècada

Investiguen el cap d'estudis de l'escola Sant Lluís de La Garriga (Vallès Oriental) per presumptes delictes sexuals comesos durant almenys una dècada. Els Mossos d'Esquadra van rebre el passat mes d'agost vuit denúncies d'exalumnes del centre que expliquen que el docent s'havia guanyat la seva confiança i, un cop acabada la secundària, els continuava contactant per WhatsApp o les xarxes socials. Segons els nois, els demanava fotografies amb contingut sexual.

L'advocada d'algunes de les víctimes, Paula Callejas, ha detallat que el professor "ho disfressava tot en una mena de joc d'homenots". L'acusat ja va ser detingut a l'agost i posat a disposició judicial, segons s'ha conegut aquest dimcres. Actualment, pesa sobre ell una mesura cautelar que li prohibeix apropar-se a les víctimes, així com al centre educatiu. L'escola també el va apartar de les seves funcions en conèixer els fets.

Els fets surten al llum per la denúncia d'alumnes de 4t d'ESO del darrer curs escolar, que són de la Garriga o de pobles propers de l'entorn del Vallès Oriental. Això no obstant, hi ha víctimes de fa almenys una dècada, ja que un dels denunciats té actualment 24 anys. "Tot i que alguns nois veien que no estava bé no volien trair algú que els havia fet sentir especials i s'hi deixaven portar", relata l'advocada.

La responsable de convivència del centre, Gina Recio, ha detallat que l'escola ha impulsat des de l'inici de curs tallers de prevenció d'abusos sexuals amb l'alumnat actual i s'han fet sessions de claustre en aquest àmbit. En paral·lel, ha ofert acompanyament a les famílies dels exalumnes afectats i afirma que això es mantindrà "el temps que calgui".

Investigació en marxa

La investigació del jutjat d'instrucció 4 de Granollers es remunta a l'agost, quan les famílies d'algunes víctimes es van adonar de la situació. De fet, el modus operandi del docent era sempre el mateix. En acabar la secundària finalitzava la relació professor-alumne, ja que els nois fien el salt a Batxillerat. A més, en molts casos coincidia amb què els alumnes ja passaven a tenir 16 anys, l'edat mínima per al consentiment de les relacions sexuals.

L'advocada detalla que era en aquest impàs quan els començava a demanar fotografies de contingut sexual, aprofitant la confiança i "amistat" guanyada. En algun cas, "va anar més enllà del simple intercanvi de fotografies" i s'haurien produït alguns "tocaments" durant cites fora de l'escola, segons la lletrada. Callejas explica que els nois "ho tenien totalment naturalitzat i no s'havien donat de la gravetat dels fets".