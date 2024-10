Javier Pacheco anuncia que no repetirà al capdavant de la secretaria general de CCOO

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha anunciat que no repetirà al capdavant de la secretaria general del sindicat. D'aquesta manera, Pacheco posarà el punt final a vuit anys de mandat el 9 d'abril, quan culminarà el procés congressual que enceta aquest novembre l'organització de treballadors.

En una trobada amb mitjans de comunicació, Pacheco ha defensat que ha pres la decisió per "coherència" i ha animat a "promoure" que hi hagi dones que es presentin a ocupar el càrrec. "Si nosaltres no destapem els taps que hi ha en les direccions de les organitzacions, quan arribaran les dones?", s'ha preguntat. Pacheco ha assegurat que va assolir el lideratge de CCOO en un moment "complex" -el 2017-, però ha indicat que se sent "orgullós".

Pacheco, per tant, renuncia a optar a un tercer mandat. Els estatuts de CCOO estableixen un màxim de dos mandats consecutiu, amb l'opció d'un tercer en cas que hi hagi un ampli consens dins el màxim òrgan de decisió de l'organització (una votació favorable de dos terços dels membres). El mandat té una duració de quatre anys.

A l'hora de fer balanç, Pacheco ha assenyalat que "el més dolent i dur" va ser la pandèmia. Preguntat per què farà quan deixi el càrrec, ha remarcat que no farà el pas a la política i ha revelat que li agradaria continuar "vinculat" al sindicat. "La meva porta giratòria de moment no és anar a la política, jo confio a trencar aquesta lògica i no acabar allà, però encara no sé el que faré", ha dit, fent referència a algun dels seus predecessors, com Joan Carles Gallego.

El pròxim congrés de CCOO de Catalunya que escollirà el relleu de Pacheco se celebrarà del 9 a l'11 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona i hi ha 147.349 persones cridades a participar. La maquinària, però, ja s'ha posat en marxa i aquest mateix dimarts acaba el termini que tenen els afiliats per poder-se presentar a les assemblees. Durant els pròxims mesos l'organització anirà fent el seu procés intern i la previsió és que les candidatures no es presentin de manera formal almenys fins al 4 de gener.