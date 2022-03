La consulta sobre la candidatura Pirineus – Barcelona als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 està obrint nous focus de tensió per al Govern. L'executiu de Pere Aragonès insisteix en què la votació estarà acotada a les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran -Alta Ribagorça, la Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Vall d'Aran-, un fet que ha generat queixes al Berguedà, Ripollès i Solsonès, que també volen dir-hi la seva.



La negativa del Govern a ampliar la consulta està sent un nou capítol de la tensió amb En Comú Podem, el grup que s'ha convertit en el seu principal aliat al Parlament i amb qui va aprovar els actuals pressupostos. La votació està prevista per a finals de la primavera, però encara no s'ha anunciat la data concreta ni com es realitzarà.

La presidenta d'En Comú Podem a la cambra, Jéssica Albiach, ha avisat el Govern que si no amplia la consulta a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès els "negarà la veu" i "incomplirà el mandat del Parlament". En aquest sentit, ha recordat que ERC i Junts van votar a favor d'una esmena a una moció que apostava per "consensuar la implicació" d'aquests territoris al procés participatiu i ha criticat que ara estiguin "donant excuses" per "desdir-se'n amb tripijocs". La CUP també reclama que la votació arribi a aquestes tres comarques.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va explicar que segons la seva interpretació el text no implicava ampliar la consulta. Albiach ha demanat que s'aclareixi el posicionament del Govern i ha avisat que no es quedaran "de braços plegats".



Durant la roda de premsa Albiach ha llegit la literalitat de l'esmena aprovada que reclamava al Govern "consensuar" amb les tres comarques afectades la seva incorporació al procés participatiu. "Ras i curt, estem parlant d'incorporar aquest àmbit territorial a la consulta", ha insistit. "De què té por el Govern d'Aragonès i per què nega la veu als territoris directament afectats?", ha preguntat.

El Govern no es mou

Hores abans, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, havia assegurat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que la consulta que la Generalitat vol fer a la ciutadania de l'Alt Pirineu segueix "prevista en els termes que ja s'han explicat" i, per tant, se circumscriu a les sis comarques de la vegueria. "Som allà mateix on érem", ha resumit, i ha afegit que la moció aprovada al Parlament "no significa que s'hagi pres la decisió d'ampliar la consulta" sinó que "ve a dir que es manté" a l'Alt Pirineu i l'Aran.

Amb tot, la portaveu ha garantit que el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que reclamen ser consultades, "tindran veu" i "se'ls escoltarà" perquè "ningú quedarà exclòs", però ha remarcat que a dia d'avui no es contempla que els berguedans, els solsonins i els ripollesos puguin votar si volen uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya.