El Govern es compromet a donar a conèixer la proposta pels Jocs d'Hivern abans de la consulta

El Govern preveu explicar a la ciutadania la feina feta fins ara en la candidatura de Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030, abans que els habitants de l'Alt Pirineu i Aran puguin decidir en una consulta a finals d'aquesta primavera si donen suport al projecte. Aquesta ha estat una de les demandes que se'ls ha traslladat aquest divendres en el marc del Consell d'Alcaldes de la Cerdanya, en el qual ha participat la secretària general de l'Esport, Anna Caula, i el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.

S'han reunit amb el Consell d'Alcaldes de la Cerdanya

Els membres del Govern han remarcat que les infraestructures ja previstes al Pirineu s'executaran al marge dels JJOO perquè sinó, ha dit Font, s'estaria fent un "xantatge" a la ciutadania.



Caula ha explicat que les reunions amb els alcaldes sobre la candidatura dels Jocs d'hivern 2030 serveixen per apropar i construir aquest projecte amb el territori. La secretària general de l'Esport també ha detallat que, tot plegat, implica la mobilització d'uns 4.000 esportistes i que aquests volums ja els ha absorbit el Pirineu quan ha acollit altres proves esportives. En aquest sentit, ha destacat que el que faran els JJOO es dotar de projecció internacional aquest territori.



Per la seva banda, Font ha explicat que s'han de desenvolupar estratègies per promocionar el Pirineu des d'un punt de vista global i no en termes turístics. Així ha posat com exemple l'oportunitat de donar a conèixer aquesta marca per als productors agroalimentaris de la zona o per millorar els entorns dels parcs naturals.

Manifest de més de 180 científics

Pel que fa al manifest contrari a la candidatura signat per més de 180 científics, el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha valorat que es posi sobre la taula les circumstàncies adverses a les quals caldrà fer-hi front. Així, diu que cal contrastar els diversos punts de vista per cercar posicions "complementàries" i ha conclòs que l'estudi del projecte per diversos col·lectius genera oportunitats per poder superar les possibles dificultats.



Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha dit que els alcaldes han sortit "convençuts" de la reunió amb els representants del Govern i que la trobada ha servit per resoldre diversos dubtes que tenien sobre el projecte, com ara si aquest implicava la construcció de noves infraestructures "faraòniques". En aquest sentit, ha afirmat que ara hauran de traslladar a la ciutadania l'estat de la candidatura olímpica i han demanat l'organització de diversos actes per explicar als veïns com es desenvoluparan els Jocs, amb la voluntat, ha recalcat, que la població pugui votar "amb un bon criteri".