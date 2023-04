Joel Joan tanca la llista de Junts a Altafulla, municipi on té residència

Joel Joan tanca la llista de Junts per Altafulla - Compromís Municipal (CM) per a les eleccions municipals del 28 de maig. L'actor serà el número 13 de la candidatura de Junts per Catalunya al municipi, en la qual consta com a independent.

L'artista té una forta estima i vinculació amb el municipi del Tarragonès, on té una residència, segons expliquen fonts del partit. La llista l'encapçalen Maria Eva Martínez, la cap de llista, amb altres noms com Tomàs Serra, Daninia Martínez o Antoni Capell.

Martínez és regidora de Junts a Altafulla després de la renúncia d'Hèctor López Bofill. És precisament aquest exregidor qui tanca simbòlicament la llista com a últim dels suplents.

ERC va perdre el govern municipal el 2022 per una moció de censura que va avalar Junts. La iniciativa es va presentar just després de l'impacte d'un temporal a les platges.

La notícia s'ha conegut aquest dimecres arran de la publicació als diversos butlletins provincials de totes les candidatures per a les eleccions municipals del 28 de maig. ERC serà el partit que més llistes presentarà a Catalunya, amb un total de 804, seguit de Junts, amb 728, mentre que el PSC queda en tercer lloc, amb 615.

El cas de Carla Simón

La presència de Joel Joan a la llista de Junts per Altafulla arriba després de la renuncia de Carla Simón a anar a la candidatura de Junts a les Planes d'Hostoles (Garrotxa). La cineasta catalana va decidir finalment apartar-se d'una llista a la qual inicialment va donar suport "simbòlicament com a suplent independent".

Precisament, la setmana passada Joel Joan va criticar la decisió de Carla Simón, citant un tuit del diputat de Junts Joan Canadell, en el qual lamentava el cas de la directora de cine. "Quan ha vist que això li podria fer minvar les subvencions espanyoles ella s'ha retirat. Sobretot és una artista de l'equidistància i la submissió a l'amo", va etzibar l'actor.