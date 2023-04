Carla Simón recula: no anirà a la llista de Junts del seu poble

Carla Simón no anirà finalment a la llista electoral de Junts per Catalunya a Les Planes d'Hostoles (Garrotxa). La directora de cine ha anunciat aquest dilluns que es retira de la candidatura de les eleccions municipals del 28 de maig.

La cineasta assegura que no és de Junts i que no comparteix "la seva opció política ni la majoria de les seves idees". I lamenta la lectura "descontextualitzada" que defensa que s'ha fet de la seva participació política municipal en el seu poble, "de tan sols 1.700 habitants".

"Per aquest motiu, he decidit retirar-me de la llista", anuncia la directora de cine. Ho detalla en un comunicat en el qual destaca va "donar suport simbòlicament com a suplent independent" al projecte, anant-hi com a número 10.

La decisió de la directora del film Alcarràs arriba després que al municipi cinc regidors del grup hagin plegat en bloc al·legant pèrdua de confiança amb el partit, així com falta de comunicació i de transparència. El segon tinent d'alcaldia, Marc Puig, també va abandonar el grup fa gairebé dos mesos.

El candidat, Pablo Odell, va anunciar el fitxatge a través de Twitter la setmana passada, afegint un missatge atribuït a Simón: "M'il·lusiona el projecte de poble ple d'idees dissenyades per incloure'ns totes i tots. Tinc la certesa i la confiança que liderarà amb rigor, intel·ligència i respecte". Posteriorment, la cineasta també va defensar i justificar aquesta implicació en diversos mitjans de comunicació.

Suport a la candidatura

Tot i la reculada, ha volgut deixar clar que continua donant suport a la candidatura de Junts en aquest municipi de la Garrotxa. La guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale per Alcarràs diu que coincideix amb el programa pel que refereix al que és comú, ja que "posa la comunitat al centre, amplia l'oferta educativa per a nens i adolescents, dinamitza l'esport i la cultura i advoca per protegir la natura", segons ha dit.

"Segueixo creient fermament en la política local, on l'important són les persones amb projectes il·lusionants per a les seves comunitats i no les sigles dels partits. No tinc dubte que el grup de Pablo Odell liderarà Les Planes d'Hostoles amb cura i intel·ligència, i animo la gent del meu poble a valorar el seu programa electoral", remata Simón.