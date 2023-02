Un any de l'Os d'Or d''Alcarràs': prop de 400.000 espectadors a l'Estat i presència a 150 festivals

El 16 de febrer del 2022 va marcar un abans i un després en la història del cinema català. Carla Simón recollia l'Os d'Or de la Berlinale per Alcarràs. La multipremiada pel·lícula començava així un camí d'èxit parlant de la pagesia, un tema molt local que ha acabat fent universal. Han estat 365 dies en els quals el film ha arribat a uns 150 festivals de tot món, s'ha estrenat a Estats Units, França, Alemanya, Grècia, entre altres països, i prop de 400.000 espectadors l'han vist als cinemes de l'Estat.

A més de l'Os d'Or a la Berlinale, la pel·lícula ha rebut cinc premis Gaudí, entre ells a la millor pel·lícula i direcció, el premi Feroz a la millor direcció, i el premi Lurra de Greenpeace al Festival de Sant Sebastià. Per contra, va caure de la cursa als Oscar després de ser escollida per l'Acadèmia del Cinema espanyola per representar-la i se'n va anar amb les mans buides dels Premis Europeus de Cinema, els Forqué i els Goya, tot i les seves diverses nominacions.



Aclaparada pel guardó, Simón va pujar ara fa un any a l'escenari de la Berlinale Palast i va dedicar el premi a la seva família que, durant anys, ha fet créixer préssecs a Alcarràs i sense els quals "no hauria pogut explicar la història". "També dedico el premi a les petites famílies d'agricultors que cultiven la terra cada dia perquè la seva manera de fer respectuosa amb la terra és, avui dia, una forma de resistència", va dir.

En declaracions a l'ACN, Toni Folguera, un dels productors d'Alcarràs, recorda que la cinta va fer història fa un any, una fita que serà recordada "pel que significa pel cinema independent, pel cinema que es fa en aquest país, per la nostra llengua, pel cinema dirigit per dones i per les reivindicacions d'un territori que no se'n parlava massa al cinema com és La Plana de Lleida".

A nivell professional, Folguera admet que els ha obert moltes portes al mercat internacional als productors que hi han participat. Posa com exemple que el proper rodatge que faran, el nou film de Carlos Marqués-Marcet, és una coproducció amb Itàlia i Suïssa amb el mateix productor italià d'Alcarràs. "Això ens permetrà seguir fent bon cinema i un cinema molt internacional".