John Hoffman: "És impossible celebrar el Mobile aquest any, no teníem opció"

"Coordinació", "confiança" i bona sintonia entre el Mobile World Congress (MWC) i les administracions públiques després de la cancel·lació del congrés. Tots els actors implicats han comparegut conjuntament per explicar la decisió de la GSMA, l'entitat organitzadora, d'abaixar la persiana del Mobile definitivament, després del degoteig de cancel·lacions de grans empreses com a mesura de prevenció per l'alarma del coronavirus. Els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, la Generalitat, el Govern espanyol i els responsables del congrés han lamentat la cancel·lació, però han assegurat que el congrés se celebrarà a Barcelona el 2021. "És impossible celebrar el Mobile aquest any. Es tracta d’una situació de força major. No teníem opció", ha assegurat el conseller delegat del GSMA, John Hoffman.



Hoffman ha afirmat que GSMA va valorar reduir la dimensió de l'esdeveniment, una opció descartada un cop desenes d'empreses molt importants van indicar que no vindrien. Així mateix, van plantejar posposar el congrés, però finalment aquest escenari també es va tombar en desconèixer quan canviarien les circumstàncies: "Ens era impossible predir quan aquesta situació es calmarà. Fluctuava hora rere hora".



El director del MWC, Matt Greyard, ha insistit a assenyalar que la decisió de cancel·lar l'esdeveniment ha estat presa per una "situació sanitària excepcional", i no pas en resposta a una problemàtica financera, causada per les anul·lacions de grans multinacionals com ara LG, Sony o Amazon. Els motius apuntats per Greyard, però, xoquen amb el missatge emès des de l'administració, que insisteixen que a la ciutat existeix una alerta molt baixa davant l'epidèmia del coronavirus.



"Les dades disponibles que tenim sobre la taula indiquen que no hi ha cap perill de salut pública. Totes les institucions d'Espanya, Catalunya i Barcelona, així com el nostre sistema sanitari, estan preparats per donar resposta si fos necessari, però ara existeix cap perill", ha indicat la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha referit a l'alarma social com una "epidèmia de por" i ha destacat l'opinió dels experts, que van comparèixer aquest dimecres a l'Hospital Clínic: "No hi ha alarma sanitària a casa nostra".



L'impacte econòmic d'aquesta anul·lació ha estat una de les preguntes estrella cap als responsables del congrés. L'organització xifrava en gairebé 500 milions l'impacte de la celebració del certamen, que evidentment en gran part no es materialitzaran. Davant les possibles indemnitzacions que haurà d'assumir el Mobile a les empreses que no havien cancel·lat, Hoffman ha assegurat que es tracta d'una "situació de força major" per motius sanitaris, pel que quedarà cobert per asseguradores, i que s'haurà d'estudiar cas per cas.



Tot i això, l'última paraula la tindrà l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que haurà de decretar si fixa l'epidèmia mundial o no. Per la seva banda, el president del consell d'administració de la Fira de Barcelona, Pau Relats, ha insistit que el recinte té diversificades les seves fonts d'ingressos pel que assegura que "es podrà fer front a aquest risc".

Suport unànime per celebrar el Mobile a Barcelona

Més enllà de les conseqüències de la cancel·lació, la compareixença ha servit per mostrar una predisposició unànime perquè el congrés se segueixi celebrant a Barcelona: "L'experiència de tots aquests anys ens fa mirar amb optimisme el futur. La relació entre el Mobile i Barcelona és una relació d'èxit, hem crescut junts i l'esdeveniment any rere any és més positiu", ha destacat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



Colau ha expressat la seva solidaritat pels afectats pel coronavirus, ha destacat la qualitat dels serveis públics de la ciutat que "s'han d'enfortir amb uns bons pressupostos" i ha destacat la coordinació entre les administracions implicades: "El que és més important és el que veieu en aquesta taula, tots anirem colze amb colze, totalment coordinats, amb absoluta transparència i màxima lleialtat, perquè el pròxim any se celebri la millor edició del Mobile". Per la seva banda, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marin, ha destacat que "sempre ha fet costat al Mobile" i que el congrés és "a casa seva": "Són dies complicats per a tots".



Per la seva banda, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, també ha destacat la unió per impulsar el congrés: "Amb això del Mobile, anem tots a una". El conseller també ha volgut assenyalar el congrés com "una peça més" per construir un "ecosistema" tecnològic i situar Catalunya com "un gran hub a nivell europeu i mundial": "Posarem tota la carn a la graella perquè al llarg d'aquest any es treballi per fer un com més el millor Mobile".