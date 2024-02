Josep Maria Flotats torna al Romea 65 anys després amb 'Voltaire/Rousseau. La disputa'

L'actor i director d'escena Josep Maria Flotats torna al Teatre Romea de Barcelona 65 anys després de la seva última actuació. Amb la seva direcció i la interpretació conjunta amb Pep Planas, porta a escena un combat de gran importància entre dos dels filòsofs més importants del segle XVIII amb Voltaire/Rousseau. La disputa. Les representacions han arrencat amb tres dies de retard a conseqüència d'un problema de salut vocal de Flotats: un cop recuperat, l'obra està en cartell del Romea fins a l'1 d'abril.

En les funcions, Flotats es posa a la pell de Voltaire, mentre que Planas s'encarrega de liderar a Rousseau dalt de l'escenari. Junts protagonitzen un enfrontament intel·ligent, brillant i amb tocs d'humor, que convida el públic a endinsar-se en tota mena de qüestions i pensaments dels filòsofs, que a 2024 són plenament vigents i que encara requereixen solucions.

Flotats ha explicat aquesta setmana que s'ha sentit molt "honorat" de tornar al Romea, i "orgullós" de poder fer-ho amb aquell teatre amb què creu que es basa en la reflexió. "Soc un servidor del pensament de l'autor que represento i que tinc el privilegi d'escollir", ha puntualitzat en l'inici de la roda de premsa d'aquesta setmana. "Dona tranquil·litat i pau poder ser dalt de l'escenari i dir les coses que un creu profundament en aquests moments tan difícils per la societat", ha argumentat.

Per la seva part, Pep Planas ha reconegut que actuar al costat del mestre Flotats és un privilegi del tot somiat. L'actor també ha parlat del posicionament de Rousseau: "Hi ha molta mediocritat en el comportament humà i caldria començar de nou i fer un altre tipus de persones. Plantejava una utopia i una crítica ferotge en com anaven les coses".

Flotats també ha recordat els seus orígens, i com a casa seva teatre català era sinònim de Teatre Romea. També ha dit que va debutar l'any 1957 al desaparegut Teatre Guimerà, situat llavors al carrer Pi, 12, de Barcelona. L'última vegada que va actuar a Barcelona va ser el 2015 al Teatre Lliure, i assegura que no s'ha plantejat parar de treballar.

Crítica a les programacions públiques

Durant la roda de premsa, Flotats va criticar les actuals programacions dels teatres públics: no creu que hi hagi "necessitat" ni "benefici" de programar "tantes obres de teatre cada temporada". Demana que teatres com el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) s'interessin per la màxima qualitat artística, per tenir obres amb un repartiment de 25 actors i tres decorats, i que aquestes produccions arribin al nombre més gros d'espectadors.

La recepta de Flotats passa perquè les obres puguin estar més temps en cartell i que 2-3 mesos després puguin tornar: "Això rendibilitza més la cultura, l'esforç, la inversió econòmica i laboralment els actors". "A vegades fent tres obres en una temporada es fa molt més per la cultura que amb 25", ha conclòs.