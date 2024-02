El Teatre Gaudí estrena una obra basada en el cas de Julian Assange

El Teatre Gaudí de Barcelona estrenarà el pròxim 1 de març Assange. El poder de la informació, una obra basada en el cas i la vida del periodista empresonat Julian Assange, que es podrà veure fins al dia 31. Segons els seus creadors, es tracta d'una obra "amb voluntat de denúncia", l'anunci de la qual coincideix amb la setmana de la seva possible extradició als Estats Units.

El text que s'interpretarà a la sala gran del treatre està basat en el llibre El poder de la información'de Víctor Manuel Díaz i Virginia Fernández, està adaptada i protagonnitzada per Joan Frank Charansonnet i dirigida per Mireia Ros. Recull part del pensament civil i polític del cap de redacció de Wikileaks, i també denuncia la persecució a la qual s'ha vist sotmès des de la seva arribada a l'ambaixada de l'Equador a Londres el juny del 2012.

Assange. El poder de la informació busca donar respostes a diverses preguntes que pot tenir la societat sobre la figura del periodista australià: per exemple per què està empresonat, a què es dedica o com ha viscut els darrers anys. Més enllà d'això, vol també posar el focus en les relacions humanes que Assange ha anat construint durant la seva vida.

Per una banda, la seva amistat amb un funcionari diplomàtic de l'Equador (Eduard Alejandre), que (des de la ficció) es converteix en una peça clau per a entendre els llargs anys que va passar en una petita habitació de l'ambaixada. Però també de la seva història d'amor amb l'advocada Stella Moris (Elena Codó), a qui va conèixer l'any 2010, s'hi va acabar prometent i va tenir dos fills.

En la presentació de l'obra aquest dilluns, Díaz ha recordat que tot plegat va néixer de la seva "obsessió" pel cas d'Assange, que el va portar a recopilar informació sobre els esdeveniments succeïts en la seva última dècada, a partir d'entrevistes, llibres o exposicions, entre d'altres. El protagonista de l'obra ha destacat que ha fugit de la "imitació" i ha creat la seva pròpia versió: "La manera d'aportar el meu granet de sorra era a través de l'art".

Pendents d'una possible extradició d'Assange

S'espera que la justícia britànica prengui una decisió definitiva, previsiblement aquest dimecres, sobre l'extradició d'Assange, reclamada pels Estats Units. Suposaria un tomb pel seu cas, ja que s'enfrontaria a 175 anys de presó. Segons allò que passi el text de l'obra canviarà lleugerament, ja que hi ha una petita part lligada a l'actualitat.

Precisament aquest pròxim dimarts a les 7 del vespre hi ha convocada una manifestació davant del consolat britànic de Barcelona a favor de la llibertat del periodista, per part dels grups de suport. També com a denúncia de la situació que afronta arran de l'organització de 'Wikileaks', que va publicar un gruix de documents relacionats amb les actuacions dels Estats Units a les guerres d'Iraq i Afganistan.