La Beckett respon l'atac de l'Espanyol a l'obra 'Cacophony': "Un atemptat contra la llibertat d'expressió i la dignitat del teatre"

La Sala Beckett acusa el club de futbol RCD Espanyol de cometre un "atemptat directe" contra la "llibertat d'expressió" i la "dignitat del teatre i l'art en general" en publicar un comunicat on critica la seva nova producció teatral, Cacophony, i en concret un dels personatges de ficció que encarna un futbolista que va ser acusat i absolt de violació.

Després de diverses piulades crítiques, l'Espanyol va fer pública dissabte la seva "preocupació" i "enuig" amb la representació de la Beckett, que des del seu punt de vista és una "falta de respecte". "Un dels personatges és un futbolista violador que es vincula com a jugador de l'RCDE. No podem tolerar que se'ns pugui relacionar amb aquesta problemàtica, més encara quan, en el nostre Club, no s'ha viscut mai una situació com la que es planteja", afegeixen.



Com a resposta, els responsables de la Sala lamenten que el club "alimenti irresponsablement una falsa polèmica" i opti per "atiar el foc, donar credibilitat i deixar-se portar pels missatges agressius" a les xarxes. També han expressat el "més gran astorament i incredulitat" davant la situació i al·leguen que el comunicat del club esportiu "demostra un absolut desconeixement dels fets i una ignorància total del sentit de la cultura en democràcia, suposa un atemptat directe, ja no únicament contra la llibertat d'expressió, sinó contra la dignitat mateixa del teatre i de l'art en general".

En última instància, han afegit que "al teatre, cal saber diferenciar els actors dels personatges; cal entendre que el que passa a l'escenari, —i el que s'hi diu— NO ÉS MAI VERITAT. Això requereix un petit esforç intel·lectual, tothom el pot fer, no és difícil, i és una manera de poder prendre distància sobre la pròpia condició humana i evitar, així, posicionaments fanàtics".