Jové i Salvadó s'acullen al seu dret a no declarar al TSJC

El diputat d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, i el també diputat i exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, han arribat aquest dimecres al matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on han estan citats per comparèixer en la causa oberta per la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre. Ho han fet acompanyats de representants d'ERC, de JxCat, de la CUP i de les entitats independentistes. Tant Jové com Salvadó s'han acollit al seu dret a no declarar.

Jové i Salvadó han arribat a les 8.50 h al tribunal entre crits de 'Llibertat' i aplaudiments. En un comunicat emès per ERC, tots dos diputats afirmen que han optat per no declarar perquè consideren que el seu cas "forma part de la causa general contra l'independentisme": "La fragmentació judicial de les causes, la investigació prospectiva i il·lícita dels seus casos, la no-proporcionalitat i la indefensió respecte a altres causes sobre l'1-O comporta vulneració de drets fonamentals i de garanties processals i vulnera també el dret a un judici just".



El TSJC els ha processat pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per la seva participació en els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. A més, el tribunal els ha imposat una fiança de 4,1 milions d'euros i la magistrada els va donar quinze dies per pagar-la. Jové i Salvadó mantenen, però, que "organitzar un referèndum no és delicte" i defensen "l'autodeterminació com a eina política per desencallar el conflicte amb l'Estat".



Per altra banda, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha destacat el "coratge" de Jové i Salvadó: "Malgrat situació de dificultat, la detenció del 20-S i l'intent d'embargament no deixen de lluitar i no deixaran mai de fer-ho". Aragonès ha denunciat que existeix una "segona onada de repressió" en el marc de la causa general després de la sentència del Suprem sobre l'1-O. Fonts d'ERC consultades per Públic asseguren que Jové no serà apartat de la delegació de catalana a la taula de diàleg enter els governs espanyol i català, tot i la causa oberta al TSJC.



A la declaració d'aquest dimecres al TSJC, Jové i Salvadó han rebut el suport del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès; els consellers Josep Bargalló i Chakir El Homrani; la diputada de JxCat al Congrés, Laura Borràs, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie i el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, entre d'altres.