Junqueras descarta "qualsevol possibilitat" que ERC formi part del Govern aquesta legislatura

El candidat de Militància Decidim a tornar a presidir ERC, Oriol Junqueras, ha descartat "qualsevol possibilitat" que el partit formi part del Govern aquesta legislatura: "Sí, queda descartat del tot", ha afirmat en una roda de premsa de la seva candidatura, aquest dimarts. De la seva banda, la número dos de la llista i aspirant a la secretaria general, Elisenda Alamany, ha opinat que el partit no pot situar-se en una "cantonada de l'esquerra" ni en "llocs marginals" de l'independentisme.

Junqueras ha subratllat que ERC ha de ser un partit "gran, obert i guanyador", amb vocació "de majories", i que s'ha d'erigir com a "alternativa" al Govern del PSC. I que per això ha de ser "exigent" amb el compliment de tots els acords, en benefici del país i de la seva gent.

Militància Decidim ha presentat aquest dimarts el seu programa de cara al congrés del 30 de novembre, i proposa una comissió de la veritat sobre les estructures "paral·leles" d'Esquerra. La candidatura de Junqueras i Alamany també aposta per reformar la comissió de Garanties per tal que sigui un òrgan únic, eficaç i independent, i no desdoblat com ara.

El candidat de Militància Decidim no ha respost si vol parlar amb la secretària general, Marta Rovira, per refer ponts abans del congrés. Rovira va estendre-li la mà durant el seu discurs de comiat, en afirmar que encara hi havia "temps" per plegar els dos alhora en favor de la regeneració interna: "Jo estic a disposició de tots els militants, i tinc el desig d'arribar a acords amb la militància d'ERC", s'ha limitat a respondre avui Junqueras.

57 mesures de renovació

El programa ha estat elaborat pels equips de treball, en els quals han participat uns 450 militants. Una proposta programàtica estructurada en 11 blocs, i 57 mesures de renovació i transformació. La coordinació del programa i dels grups de treball ha anat a càrrec de Kènia Domènech i Cesc Iglesies.

Militància Decidim també vol crear una Sindicatura de la militància, amb 1 o 2 persones nomenades pel Consell Nacional, que resolgui dubtes i atengui queixes i suggeriments. La candidatura de Junqueras també vol reformar el Consell Nacional perquè sigui un "parlament del partit" amb una presidència escollida per sufragi universal.

Alamany també ha incidit en l'objectiu que ERC tingui un 50% de dones alcaldesses, i que la meitat de la militància també siguin dones, i no només un 34% com és actualment.