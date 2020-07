Junqueras telefona a Torra només sortir de la presó per "posar-se a disposició del Govern"

El líder d'ERC i ex-vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha telefonat aquest divendres al matí al president de la Generalitat, Quim Torra, tan bon punt ha sortit de la presó en el seu primer dia amb el tercer grau penitenciari. Fonts properes a Junqueras han assegurat a l'ACN que el líder d'ERC s'ha "posat a disposició del Govern", ha explicat que està al dia de tot a través del vicepresident, Pere Aragonès, i ha volgut interessar-se per com està Torra. El president ha agraït la trucada, que fonts del seu entorn han qualificat de "cordial". Durant la conversa, Torra ha volgut oferir-se a Junqueras "pel que necessiti".



La trucada s'ha produït el primer dia dels presos independentistes amb el tercer grau, amb el Govern immers en la gestió dels rebrots de coronavirus i amb les incògnites de la data de les eleccions catalanes i la reunió de la taula de diàleg amb l'Estat sobre el tauler de joc polític. Fonts de les dues parts, però, asseguren que cap d'aquests temes s'ha tractat en profunditat en la conversa i neguen que hagin concertat cap reunió.

Primer cap de setmana a casa

Els set presos de Lledoners –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez- han sortit aquest divendres de la presó per anar a treballar i ja no tornaran al centre penitenciari fins dilluns, ja que podran passar el cap de setmana a casa. Les juntes de tractament de les presons van acordar aquest dijous que el tercer grau dels presos independentistes es fes efectiu aquest cap de setmana, de manera que els interns dormiran a la presó quatre dies i els altres tres a casa. A la sortida, tots han coincidit a dir que el tercer grau no és la llibertat i que, per tant, no hi ha res a celebrar. També s'han mostrat convençuts que la fiscalia recorrerà la decisió d'atorgar-los el tercer grau.

Jordi Sànchez ha dit que la sortida a aquesta situació és una "llei d'amnistia" i ha deixat clar que personalment no creu en l'indult

Des de l'interior del seu vehicle, Cuixart ha deixat clar que "el tercer grau no és res concret, allò que volem és que s'aturi d'una vegada per totes la repressió". Per la seva banda, Turull també ha deixat clar que el tercer grau "no és la llibertat", mentre que Oriol Junqueras, que ha sortit visiblement emocionat, ha volgut saludar "la gent del nostre poble" i ha exclamat "endavant".



Jordi Sànchez ha coincidit amb els seus companys en apuntar que el tercer grau "no és cap privilegi, sinó que és l'aplicació d'una normativa que existeix". Tot i això, ha afirmat que "un minut a fora de la presó és molt millor que una hora a dins", però ha aclarit que no celebrarà la sortida en tercer grau perquè "no hi ha res a celebrar". Sànchez, a preguntes dels periodistes, ha dit que la sortida a aquesta situació és una "llei d'amnistia" i ha deixat clar que personalment no creu en l'indult.



Preguntats sobre què faran aquest cap de setmana, els presos han coincidit que el passaran amb la seva família i amics i s'estaran a casa. "Faré vida normal, com ho he fet quan he disfrutat d'altres permisos. Estaré amb la família i intentarem compensar els mil dies d'absència obligada", ha apuntat Sànchez. Rull ha dit que omplirà a petons els seus fills, mentre que Forn ha expressat que aprofitarà per "descansar" i estar amb la família.



El diumenge 12 de juliol es van complir mil dies des que el Tribunal Suprem va enviar els 'Jordis' a la presó. Pel que fa a la resta de líders independentistes que estan a Lledoners, aquest divendres es compleixen 880 dies de l'empresonament de Turull, Rull i Romeva, i 988 dies de l'empresonament de Forn i Junqueras.