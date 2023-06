Junqueras, Turull, Romeva i Bassa critiquen que el Suprem els mantinguin inhabilitats

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa han criticat la decisió del Tribunal Suprem de rebutjar els incidents de nul·litat contra la revisió de les seves condemnes pel procés independentista. Es tracta d'un dictamen que manté la seva inhabilitació, amb penes de 13 anys a Junqueras i 12 a la resta. Això, malgrat la reforma penal del desembre del 2022 que va suprimir el delicte de sedició i va reformar els de desordres públics i malversació.

La resolució justifica que els magistrats no apliquessin el nou tipus de malversació atenuada i, en canvi, mantinguessin les penes per delictes de desobediència en concurs amb malversació. Els magistrats també han desestimat un incident de nul·litat plantejat per Jordi Sànchez, condemnat per desordres públics.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha considerat que són "el seu objectiu" i que estan perseguits pel que representen. "Mentre el PP i Vox amenacen de destruir la nostra llengua, els tribunals continuen lliurant una batalla política abusant del dret. Ens mantenim ferms en la defensa del nostre país. Més que mai, hem de protegir Catalunya", ha insistit a Twitter.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, considera que la decisió no suposa ni un "mínim canvi" i confia en els tribunals europeus. "Ells segueixen igual, jo també. És als tribunals europeus on confio que trobarem imparcialitat i justícia amb majúscules, i no venjança i persecució. Res no inhabilitarà el meu compromís actiu amb l'objectiu d'assolir la independència", ha argumentat en la mateixa xarxa social.

En la línia de Junqueras, l'exconseller republicà Raül Romeva considera que els "aparells de l'Estat" els continuen reprimint "pel que som i el que representem", ha dit. "Continuarem evidenciant a tot arreu les mancances democràtiques de l'Estat. I, sobretot, no defallirem a la defensa de la llibertat del nostre país. Perquè la nostra és una causa justa", sosté.

També ha reaccionat l'exconsellera d'ERC Dolors Bassa, insistint amb el seu "compromís amb l'1-O del 2017 i amb la independència de Catalunya". "Continuarem el viacrucis de la (in)justícia espanyola: votar no és delicte. (…). Anirem als tribunals europeus per defensar l'arbitrarietat de resolucions i sentències actuals", ha reblat, també a Twitter.