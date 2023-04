Junts anirà amb el PDeCAT finalment també a Barcelona per a les eleccions

El candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha tancat un pacte amb el PDeCAT de cara a les municipals, segons ha avançat ell mateix en una entrevista a Europa Press. Feia mesos que Trias mantenia converses amb el partit de David Bonvehí per definir el seu encaix en la seva candidatura per disputar l'alcaldia a Ada Colau. Des de l'equip de Trias asseguren que la setmana que ve explicarà l'acord que té amb el PDeCAT i "més partits". A Junts van donar mans lliures a Trias per configurar la seva llista electoral, si bé a principis d'aquesta setmana passada remarcaven que de moment no han fet cap coalició electoral amb el PDeCAT a Catalunya.

De fet, Bonvehí pràcticament ja havia descartat una coalició a principis de març i demanava que la gent del seu espai es pogués sentir "identificada" amb la llista de Trias.



Després que Junts i el PDeCAT trenquessin el 2020, Trias es va mantenir durant un temps en aquesta segona formació i no va ser fins a la tardor del 2022 que va estripar el carnet, just abans d'acceptar l'oferta de Junts per encapçalar la llista per Barcelona.

Les aliances del PSC

Per la seva banda, l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, afirma en una entrevista a l'ACN que està obert a dialogar "amb tothom" si guanya el 28M. Assenyala que la conjuntura política no és la del 2019 i creu que es va superant la política de blocs. Això sí, afirma que no governarà amb un partit que utilitzi l'Ajuntament per "fer proclames contra l'Estat" i defensa que si és alcalde farà "polítiques progressistes". El candidat fa gala de l'estabilitat i "cohesió" del govern de coalició amb BComú, però critica que moltes mesures s'han pres "sense haver escoltat i dialogat suficient" i basant-se "en el prejudici ideològic". També creu que és "incoherent" que Ada Colau es presenti a un tercer mandat i que ho fa perquè el projecte dels comuns és "personalista".

El candidat del PSC constata que el més "honest" en un escenari que "ningú sap què passarà" el 28-M és plantejar sobre quina base vol arribar a acords. En aquest sentit, fixa tres ítems a l'hora de negociar possibles pactes si guanya: compromís amb el creixement econòmic, garantir les polítiques socials i de cohesió i "lleialtat" a l'Estat i les institucions europees. "Jo no estaré amb un partit que converteixi l'Ajuntament en una plataforma per atacar l'Estat o fer proclames contra l'Estat o les institucions europees", deixa clar.

"Amb qui es pot fer la coalició? Ja veurem", continua, i es mostra obert al diàleg amb diferents formacions. Si no guanya, assegura, se n'anirà a l'oposició. Preguntat per si posa cap veto a algun partit, com ara ERC, Collboni diu que dialogarà "amb tots els partits democràtics". Afortunadament, conclou, les coses han canviat "en positiu" després dels darrers anys, i cita com a mostra d'això l'acord de pressupostos de la Generalitat entre ERC i el PSC. Considera que el conflicte polític "s'ha canalitzat" i "hi ha un salt qualitatiu" que permet el diàleg.

Sobre Junts, el candidat es pregunta quin és el programa de Xavier Trias i li retreu que "amagui" les sigles del partit en la seva candidatura. A banda, sobre el pacte a la Diputació de Barcelona, Collboni prefereix no parlar de comoditat i creu que tot depèn del que s'acorda. Així, fa un balanç positiu perquè s'ha aconseguit, diu, que la diputació estigui "al servei dels municipis" i no s'ha pactat res en l'àmbit nacional.