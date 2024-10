Junts permetrà ara debatre la regulació de lloguers al Congrés

Junts per Catalunya permetrà l'admissió a tràmit al Congrés dels Diputats d'una nova proposició de llei per regular el mercat de lloguer, després que a mitjan setembre votés en contra de la que impulsava el Sindicat de Llogateres. La diputada Marta Madrenas ha subratllat que el partit canvia de postura perquè el nou text, pactat amb l'associació, "blinda les competències" de Catalunya.

Això no obstant, la juntaire ha alertat que el pacte amb la plataforma "no va més enllà" d'aquesta admissió a tràmit. En aquest sentit, ha subratllat que a partir d'ara "s'inicien les negociacions sobre un model que és diferent del de Junts". Per la seva part, ERC ha registrat aquest mateix dimarts la proposició no de llei a la Mesa de la cambra baixa espanyola. Segons fonts dels republicans, Esquerra celebra el canvi de postura de Junts però asseguren que els postconvergents no han participat en el nou redactat del text i que s'ha buscat la manera que "aquest cop no tinguéssin cap excusa per vetar la tramitació de la llei".

La formació de Carles Puigdemont ha constatat que la nova proposta "respecta" les competències de la Generalitat, però ha volgut subratllar el suport "final" de la formació queda subjecte a modificacions durant la tramitació de la norma a la cambra baixa espanyola. Si bé celebren els "canvis" que s'han fet al text, alhora es comprometen a "millorar" el text durant la tramitació, ja que la proposta "continua mantenint aspectes" amb els quals no estan d'acord.

El nou redactat

Segons especifica el partit, la nova proposició de llei recull "de manera expressa" que les administracions competents en matèria d'habitatge, "en el cas de Catalunya, la Generalitat", podran controlar les causes de temporalitat dels arrendaments temporals d'habitatge. Alhora, el nou redactat elimina la capacitat dels arrendataris en contractes temporals de subarrendar i cedir l'habitatge a tercers sense l'autorització del propietari.

Sempre segons Junts, també es modifica la durada màxima dels arrendaments temporals, que passa de 6 a 9 mesos, fent possible incloure en aquesta figura jurídica alguns arrendaments d'alumnes i personal docent que segueixi el curs acadèmic. Alhora, canvia la fiança màxima en lloguers temporals, que passa de la meitat d'una mensualitat a una mensualitat sencera. I s'afegeix una nova disposició addicional que, per Junts, reforça la defensa de les competències en matèria d'habitatge.



Crítics amb Junts

El Sindicat de Llogateres va ser molt dur amb Junts després del seu 'no' a la proposició de llei per regular els lloguers de temporada i d'habitacions. La portaveu Carme Arcarazo va acusar la formació de "deixar tirades a milers de persones": "Van de patriotes, però es venen el país". Ho va dir en una concentració a prop de la seu del partit a Barcelona, al passatge Bofill, i després d'una jornada farcida de crítiques al partit de Puigdemont.