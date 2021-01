JuntsxCat i ERC comencen a intercanviar atacs sense abandonar les crítiques al PSC

L'inici de campanya ha trencat amb la pau temporal entre ERC i Junts per Catalunya. Fins ara, els socis del Govern actual havien dirigit els seus atacs cap al candidat del PSC, Salvador Illa, però aquest cap de setmana, a més de criticar el socialista, les dues formacions han tirat alguns dards entre ells en les seves declaracions.

El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha assegurat aquest diumenge en un acte de campanya a Lloret de Mar (La Selva) que implantar la república no és una qüestió de "declaracions" o de "retòrica" sinó de "fer-la", "sumant majories", "parlant clar al món" i "guanyant les eleccions amb més del 50% de vots independentistes", ha dit després que la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, s'hagi compromès a "activar" la DUI si l'independentisme supera el 50% dels vots.

D'altra banda, en un acte aquest diumenge al matí a La Seu d'Urgell (Alt Urgell), Jordi Turull ha carregat indirectament contra ERC -sense mencionar els republicans-: "Deixem de parlar d'excuses i de per què no tirem endavant per poder culminar l'1-O", ha etzibat.



Ara bé, tant ERC com JxCat han continuat amb els retrets a Illa. La candidata de Junts ha alertat que el cap de files socialista no resoldrà els problemes de Catalunya: "Salveu-nos d'aquest salvador que no ens salvarà de res", ha reclamat Borràs fent un joc de paraules amb el nom de l'exministre. Per la seva banda, el president del partit, Carles Puigdemont, ha comparat la "solvència" del conseller d'Empresa en funcions, Ramon Tremosa, amb la "incompetència" de l'exministre de sanitat.

Per la seva part, Aragonès ha assegurat que cal que la recuperació econòmica la lideri un govern d'ERC i no pas un "del 155 de Salvador Illa i el PSC". "Aquesta és l'elecció el 14-F", ha afirmat. Després de l'aplicació del 155 i que el govern espanyol convertís la Generalitat en "una gestoria", per Aragonès es va evidenciar la necessitat que el país comptés amb un Govern "fort".



Granados carrega contra Albiach

Les crítiques no només han estan entre els independentistes. La número 2 del PSC, Eva Granados, ha acusat els comuns d'haver-se convertit en "l'agent comercial" d'ERC. "Una cosa és pactar i l'altra cosa és assumir l'ideari del partit amb qui pactes", ha recriminat la dirigent socialista en un míting, acompanyada del candidat, Salvador Illa. Granados ha considerat que la proposta de Jéssica Albiach és "continuar dividint la societat amb un referèndum". A més, ha dit que no sap si el líder de Podem, i vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, fa campanya pels comuns o per ERC. Per això ha animat els no independentistes a votar per Illa si volen evitar que el seu vot acabi fent servei a un projecte independentista.