La justícia tomba el primer tram de les obres de pacificació de la via Laietana, ja acabades

La justícia continua posant pals a les rodes a les principals transformacions urbanístiques de l'etapa dels governs d'Ada Colau. Si fa uns mesos la titular del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona tombar les obres de l'eix verd del carrer Consell de Cent (ja acabades), ara el jutjat contenciós administratiu número 14 ha tombat el primer tram de la reforma de la Via Laietana, que ja es troben en la segona fase, segons ha avançat La Vanguardia.

El jutjat ha estimat el recurs de la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics, en considerar que per reformar la Via Laietana caldria modificar el Pla General Metropolità a través de la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, òrgan administratiu de la Generalitat. "El programa superilla es desenvolupa fraccionadament mitjançant projecte d'obra ordinària tractant d'eludir el procediment de moficiació puntual del PGM, que obligaria l'Ajuntament a consensuar-ho amb la Generalitat i amb el teixit social", diu la sentència.

La sentència fa referència al primer tram de la reforma, el que va des de la plaça d'Urquinaona fins al carrer de Jonqueres, que ja està enllestit. La segona fase de les obres, entre les places d'Antoni Maura i de Correus va començar el setembre del 2023 i no s'aturaran, ja que no hi ha cap sentència ferma que ordeni paralitzar-les.



Segona denúncia

L'Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà la sentència. "Pensem que són transformacions que han vingut per quedar-se i, per tant, no anirem enrere". ha subratllat en declaracions als periodistes la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, que ha defensat "la bona feina" dels equips tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, i ha remarcat que "la judicialització no és el camí".

"Defensem aquest model de transformació de Via Laietana com també hem defensat la pacificació a Consell de Cent"

"Defensem aquest model de transformació de Via Laietana com també hem defensat la pacificació a Consell de Cent. Defensem la legalitat i la bona feina dels equips tècnics de l'Ajuntament", ha insistit Bonet, que ha apuntat que mai s'ha fet una modificació del Pla General Metropolità per fer aquest tipus de remodelacions, com en canvi sí que estableix aquesta sentència i altres com la de Consell de Cent.

La socialista ha considerat que el model de transformació de Via Laietana és un bon model, perquè ofereix més espai per a la mobilitat a peu, la primera forma de moure's a la ciutat, i també conserva espai per al transport públic, per al privat i per a la bicicleta. "És un model de transformació que dibuixa la Barcelona que volem, una Barcelona més verda i amb més mobilitat sostenible", ha reblat.

La Fundació Barcelona Oberta i Foment del Treball ja van demanar aturar les obres, però aleshores el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar-ho.