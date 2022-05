El jutge arxiva la investigació per l'espionatge a Torrent i Maragall amb el sistema Pegasus

El jutjat de Barcelona que investigava des de fa dos anys la causa per l'espionatge amb el programa Pegasus a l'expresident del Parlament i l'actual conseller d'Empresa, Roger Torrent, i al líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha arxivat la investigació.



El sobreseïment de la causa és provisional i només es reobrirà si Israel, país al qual pertany l'empresa creadora i comercialitzadora del sistema Pegasus, respon a la informació requerida pel jutge sobre l'espionatge ja fa un any i mig i que segueix sense resposta.



