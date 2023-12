La jutge arxiva la querella del fons voltor del Bloc Llavors contra Colau perquè "només buscava efecte mediàtic"

El Jutjat d'Instrucció número 18 de Barcelona ha arxivat de nou la causa oberta contra Ada Colau i els exregidors Marc Serra i Lucía Martín arran de la querella per coaccions presentada pel fons voltor Vauras Investments SL. La jutgessa retreu al fons que involucrés penalment l'exalcaldessa de Barcelona per buscar un "efecte mediàtic" per discrepar de les seves polítiques d'habitatge. Amb aquesta, ja són 15 les denúncies arxivades dels lobbies econòmics contra l'actuació de Barcelona en Comú al capdavant de l'Ajuntament.



En la querella, el fons voltor acusava Colau de vuit delictes, entre els quals coaccions, prevaricació, extorsió i suborn, per amenaçar-los de no concedir llicències d'obres en altres immobles de la seva propietat si no oferien pisos de lloguer social a les famílies vulnerables que ocupaven el Bloc Llavors abans de ser desnonades.

Després d'investigar la querella, que va portar l'exalcaldessa a declarar com a imputada dos mesos abans de les eleccions municipals del 28 de maig, la jutgessa ha conclòs que Colau no va intervenir en cap de les reunions en què el fons voltor va dir que havia estat coaccionat i que la immobiliària mai no va ser objecte d'amenaces.

El 2020, un jutge ja va arxivar el cas perquè no hi veia fonament, però l'Audiència de Barcelona el va reobrir. La Fiscalia Provincial de Barcelona ja es va mostrar favorable a tornar a arxivar la querella. Ara finalment, ha arxivat la de nou la causa.

Discrepàncies en polítiques d'habitatge

En una dura interlocutòria, la magistrada retreu al fons inversor que denunciés Colau per "finalitats alienes al del procediment penal", buscant l'"efecte mediàtic que suposa involucrar un partit polític" sabent que no va tenir cap participació en els fets.

Per a la magistrada, el fons d'inversió va emprendre accions penals contra Colau "simplement perquè no li eren favorables les polítiques d'habitatge que va propiciar durant el mandat, corregides en certa manera pel Tribunal Constitucional", ja que li causaven "perjudicis".

Amb l'arxivament d'aquesta querella, es tanca un nou capítol de lawfare, o guerra judicial, contra Ada Colau i el seu equip de Barcelona en Comú.