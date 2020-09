JxCat i ERC acorden que Aragonès assumeixi "funcions limitades" de Presidència i creen un grup de coordinació

JxCat i ERC han acordat un document de dues pàgines que estableix que el vicepresident Pere Aragonès assumeixi "interinament funcions limitades de Presidència", sense concretar quines són. L'acord, avançat per Rac 1 i al què ha tingut accés l'ACN, crea un grup de coordinació paritari i els dos partits es comprometen a consensuar "qualsevol decisió extraordinària". També estableix que el president inhabilitat Quim Torra no tingui cap "rol simbòlic" amb relació al Govern en funcions i que restarà a disposició de l'executiu. Pel que fa al calendari electoral, deixa en mans del president del Parlament, Roger Torrent, aplicar els informes jurídics de la cambra catalana i de la Generalitat.



Així mateix, JxCat i ERC informen que s'encarregarà al Procicat l'aprovació d'un pla sectorial sobre la celebració d'eleccions i per establir les condicions i els indicadors que caldrà tenir en compte per poder-se fer en un context de pandèmia. I afegeix que els comicis s'han de celebrar amb "condicions sanitàries segures" i alhora garantir el dret a vot.

Pel que fa al nou grup de coordinació paritari participat estableix que com a mínim estarà format pel vicepresident, un conseller de JxCat, un representant permanent dels grups parlamentaris de JxCat i ERC, i un representant de cada partit del govern de coalició.



JxCat i ERC han acordat els passos a seguir just després de la inhabilitació de Torra. Primer es convocarà una reunió del Govern d'urgència que culminarà amb una declaració institucional de Torra, acompanyat dels consellers i conselleres. I que també es convoqui un ple al Parlament "per denunciar l'atac a les institucions catalanes". Els dos socis de govern donen suport a les concentracions en suport a Torra i també s'afegeix que es promouran mocions de denúncia als ajuntaments, així com al Parlament Europeu i organismes internacionals.



Respecte al funcionament del govern en funcions, s'ha acordar "reforçar al màxim les atribucions de cadascun dels seus membres, per tal de seguir treballant en la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències, "així com en la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania".

"No podem deixar que la repressió provoqui la divisió"

El document destaca els conceptes que han de marcar la nova etapa provocada per la sentència del Tribunal Suprem sobre Torra: consens, coordinació, esforç i responsabilitat. "No podem deixar que la repressió provoqui la divisió de les forces que formen part del Govern i del conjunt de forces polítiques que lluiten per defensar els drets fonamentals de la ciutadania del nostre país", conclou el document.