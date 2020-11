JxCat rebutja l'acord d'ERC amb el Govern espanyol per uns pressupostos que qualifica d'"insuficients"

Junts per Catalunya rebutja l'acord d'ERC amb el Govern espanyol per l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, uns comptes que qualifica d'"insuficients" per abordar la situació actual generada arran de la pandèmia. "Des d'una perspectiva independentista, aquest acord no té cap sentit", ha afirmat en roda de premsa la portaveu del partit al Congrés, Laura Borràs, que s'ha referit a "l'incompliment sistemàtic" de l'Estat respecte a l'execució de la inversió destinada a Catalunya i ha posat en dubte que això pugui canviar arran dels nous comptes. JxCat va presentar una esmena a la totalitat als pressupostos, que va ser tombada, i posteriorment ha fet més de 350 esmenes.

Un cop tombada la seva esmena a la totalitat, JxCat ha presentat més de 350 esmenes als comptes

Més enllà d'això, la formació descarta que es tracti d'uns pressupostos amb què es pugui abordar la situació generada per la Covid. "Veiem que no és un pressupost extraordinari sinó com qualsevol altre any", ha criticat la portaveu del partit, Elsa Artadi. Ambdues dirigents han qüestionat la manca d'"ajuts directes" als sectors més afectats per la pandèmia, a diferència del que han fet altres països europeus. Borràs ha afirmat que la moratòria del pagament de les quotes d'autònoms que l'acord planteja allargar un trimestre més, fins a març de 2021, no és suficient i cal anar més enllà per assegurar el suport a pimes i autònoms.



Pel que fa a l'aixecament del control financer del Ministeri d'Hisenda sobre la Generalitat, la portaveu ha afirmat que "recuperar allò que era nostre" no implica que l'Estat estigui donant res. Ha afegit, a més, que ja era una cosa anunciada però que no s'havia complert, posant de manifest un cop més la "posició d'incompliment sistemàtic". "No s'està acabant amb el 155 financer", ha lamentat.

Tant Borràs com Artadi han subrallat la desconfiança en l'Estat pel que fa al compliment d'acords envers Catalunya. "En tots els àmbits hi ha deutes pendents. Que avancin i facin mostres reals de l'actitud del Govern [espanyol]", ha dit Artadi. Borràs ha assenyalat un govern "incomplidor i recentralitzador" i ha criticat que "uns pressupostos que no aborden tots els incompliments històrics no són uns bons pressupostos".