L'absència de Torra marca la reunió de presidents de la Rioja després que Urkullu s'hi sumi a última hora

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix aquest divendres a San Millán de la Cogolla, a La Rioja, amb tots els presidents autonòmics amb l'única excepció del president de la Generalitat, Quim Torra. El rei Felip VI hi ha assistit a la l'inici, tot i que no es quedarà al debat. És la primera trobada presencial de la Conferència de Presidents des de l'inici de la pandèmia i s'hi abordarà la situació de la Covid-19 i també l'acord del Consell Europeu per al fons de recuperació. Torra ha declinat assistir-hi i finalment ha estat l'única baixa, després que el lehendakari, Íñigo Urkullu, hagi anunciat a última hora que hi aniria arran d'haver arribat a un acord amb Sánchez per modificar la senda de dèficit i la capacitat d'endeutament d'Euskadi.



Torra ha afirmat aquest matí en la signatura de l'acord per a una Catalunya social que la seva prioritat i el seu deure com a president "no és anar a fer fotografies sense contingut sinó defensar els interessos dels catalans". Torra va declinar assistir a la trobada per la situació sanitària de Catalunya. Sánchez va demanar per carta al cap de l'executiu català que hi anés presencialment però Torra ho va rebutjar i va demanar una reunió bilateral "de president a president". Torra també ha argumentat que no vol "contribuir a netejar la imatge" de la Casa Reial.

Hi assisteixen les màximes autoritats institucionals

El rei Felip VI només ha assistit a l'inici de la trobada, que ha començat amb un esmorzar informal. Després de la fotografia oficial ha marxat. També hi ha anat la presidenta del Senat, Pilar Llop. Són presents a la trobada els quatre vicepresidents del Govern espanyol -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera-, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la de Política Territorial, Carolina Darias.



El monarca no assistirà al debat, que ha començat passades les 10.30 hores, i que fonts del Palau de la Moncloa preveuen que acabi cap a les 17 hores. La conferència ha començat amb una primera intervenció de Sánchez i posteriorment intervindrà cada president autonòmic. Al final de la reunió hi haurà compareixences del Govern espanyol i la resta de presidents.



En el discurs inicial, Sánchez ha afirmat que cal "diàleg" en "aquest moment tan crític" i ha assegurat que la trobada amb els presidents autonòmics és "un bon punt de suport per impulsar la recuperació econòmica al conjunt del país". El cap de l'executiu espanyol ha destacat el paper de les comunitats autònomes així com diputacions provincials i ajuntaments sense els quals "no seria possible que puguem posar en marxa" la recuperació. "Tenim molta feina al davant. Tots som conscients que venen mesos durs però que sortirem d'aquesta situació tan crítica", ha dit Sánchez, que ha remarcat que "com més unitat, més aviat sortirem d'aquesta emergència sanitària, econòmica i social".

Sánchez ha dit que la recuperació ha de ser "inclusiva" i que cal garantir que tots els territoris de l'Estat espanyol tenen les mateixes oportunitats. "No pot haver-hi comunitats autònomes de primera o de segona", ha afirmat.



Crítiques a l'absència de Torra

L'absència del president de la Generalitat ha despertat crítiques però també comprensió en diferents sectors polítics. Membres del Govern espanyol, com la ministra d'Educació, Isabel Celaá, han lamentat que no hi vagi i li han recordat que "no és que representi un opció política sinó a tot Catalunya, que és molt plural". Celáa ha assegurat que "a nosaltres sí que ens hauria agradat que Torra hi anés i estigués debatent amb els altres".



La portaveu dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha manifestat que tenint en compte que la majoria dels rebrots a l'Estat s'estan produïnt a Catalunya i a l'Aragó, "aquesta vegada i sense que serveixi de precedent" entén el posicionament del cap de l'executiu, i emplaça a Sánchez a acceptar la trobada que li demana Torra.



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat "equivocada" la decisió del president. "La crisi de la Covid-19 i el millor aprofitament dels fons europeus exigeixen grans acords. No és moment de confrontar, sinó de cooperar per defensar millor els interessos de Catalunya", ha defensat. Des de Ciutadans consideren una "irresponsabilitat" la declinació de la invitació per part de Torra perquè a la trobada "s'abordaran els rebrots i l'evolució de la pandèmia". "Un cop més, demostren que no governen per a tots els ciutadans i que posen per sobre de tot el seu sectarisme nacionalista", ha afirmat el portaveu de la formació liberal al Congrés, Edmundo Bal.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que s'ha enviat al govern espanyol tota la documentació necessària per decidir el repartiment dels fons per fer front a la situació de la Covid-19. I ha afegit que "no seria massa responsable per part de l'Estat una mesura com a conseqüència de no assistir a la reunió".



La d'aquest divendres és la conferència de presidents número 21. L'última que es va fer presencialment va ser el 17 de gener del 2017 i, des de la seva constitució el 28 d'octubre de 2004, se n'han fet sis. Des de l'inici de la pandèmia, Sánchez ha convocat 14 reunions amb els presidents autonòmics, totes elles per videoconferència. La conferència de presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació multilateral entre l'Estat i les autonomies.