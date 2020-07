Torra rebutja definitivament assistir  a la conferència de presidents presencial

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicat per carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que no anirà divendres a la conferència de presidents autonòmics a La Rioja. Així mateix, el cap de l'executiu català li reclama una reunió telemàtica "de president a president" per tractar les demandes pendents i el pla de reactivació de Catalunya. Torra havia sol·licitat participar a la conferència telemàticament per la situació de la Covid-19 a Catalunya però Sánchez li va denegar.

El president català també argumenta que "no vol contribuir a netejar la imatge" de la Casa Reial en referència a la presència de Felip VI a la conferència i lamenta que la Moncloa no hagi volgut negociar el contingut de la trobada. "Els demòcrates hem d'exigir que s'investigui la monarquia per les informacions publicades i es depurin responsabilitat. No ens pertoca contribuir a netejar la seva imatge organitzant actes vinculats a una gran crisi que ha afectat tantíssima gent al nostre país, així com a Espanya", adverteix a Sánchez, a més de recordar-li que el Parlament ja ha demanat l'abdicació del Rei.

Amb aquesta carta de rebuig a la participació en la cimera de presidents que se celebrarà a la Rioja amb la presència de Felip VI, Torra respon a la petició que aquesta setmana li ha transmès per escrit el president del Govern espanyol, Pedro ánchez, per a què finalment el cap del Govern català hi estigués present. En la trobada es tractarà el pla de reconstrucció i la distribució de recursos econòmics entre altres temes. Però Torra retreu també a la carta adreçada al seu homòleg espanyol que ningú del seu Executiu hagi pogut negociar ni incidir en l'ordre del dia establert ni en els continguts a tractar.

Finalment, el president de laGeneralitat justifica l'absència també per la necessitat de quedar-se a Barcelona davant la situació de rebrot de la pandèmia que encara es viu en algunes zones de Catalunya, inclosa l'àrea metropolitana. El lehendakari Íñigo Urkullu tampoc té previst participar en la reunió i ha declinat l'assistència denunciant un intent del Govern espanyol de voler diluir la bilateralitat entre governs en aquesta cimera multilateral i per la falta d'informació sobre els temes a tractar.