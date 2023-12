L'ACA assegura que l'aigua en vaixells per l'extrema sequera no arribaria fins al juny

Catalunya tanca un 2023 marcat per l'episodi d'extrema sequera més greu registrat mai. Bona part del territori català es troba en emergència o preemergència per l'estat en què es troben la majoria dels pantans. En una entrevista a l'ACN, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha assegurat que en cas que no plogués ni al març ni a l'abril, l'opció de portar aigua en vaixells al Port de Barcelona s'allargaria fins al juny.

L'aigua vindria "prioritàriament de Tarragona perquè està més a prop", tot i que no ha descartat altres ciutats com ara Marsella. Per ara s'estan fent els treballs per tenir la infraestructura preparada i ja s'està en converses amb les navilieres per fer calendaris. La regió metropolitana consumeix ara uns 11.000 litres per segon, i els vaixells portarien uns 300-400 litres.

"La societat urbana s'assabenta de la sequera quan parles dels gimnasos, dels vaixells o del Barça"

Reyes també ha lamentat que l'alerta per sequera no hagi calat a les ciutats fins que s'ha parlat de dutxes als gimnasos o del Barça. "Després que l'agricultura hagi patit retallades d'entre el 50 i el 100%, la societat urbana se n'assabenta quan parles dels gimnasos, dels vaixells o del Barça. Sembla mentida", ha apuntat Reyes, que també s'ha referit a la proliferació de pistes de gel en municipis com Olot, que l'ha omplert amb aigua regenerada de Sabadell. "Val la pena? Després la neteja superior diària l'haurà de fer amb aigua potable. Quin missatge volem enviar?", ha preguntat.

Reyes situa per ara l'entrada del sistema Ter-Llobregat en emergència -actualment en fase de preemergència- la primera quinzena de gener, però és una data que pot canviar a l'espera d'analitzar les últimes dades de consum i la situació dels pantans. L'entrada a aquest nivell, que és el més greu de tots, comportaria més restriccions. Ara bé, ha recordat que es poden flexibilitzar si una activitat econòmica presenta un pla d'estalvi. De moment se n'han presentat una vintena.

El paper dels ajuntaments, clau

Reyes ha destacat el paper dels ajuntaments, que ha dit que és "clau" en el seguiment de les indústries que depenen de la xarxa municipal. Pel que fa a les sancions als municipis per excés de consum, Reyes ha recordat que les multes es van aprovar el passat mes de març i les primeres que s'apliquen són amb els consums del setembre. "Després de mesos de demora del règim sancionar i dos anys del Pla Especial de Sequera activat, si no compleixes, hem de posar una sanció, i llavors ara tothom s'ha activat", ha assenyalat.

"A alguns veïns de Begur els hi són igual les multes, i això ho hem de tenir en compte"

Reyes ha destacat els esforços que estan fent alguns municipis amb elevats consums, com ara Begur, que incompleix i ha estat sancionat. El director de l'ACA ha explicat que tenen tota la xarxa digitalitzada, saben què es consumeix i qui ho consumeix, amb un règim sancionador aprovat des del 2012. "És veritat que a alguns dels veïns d'allà els hi són igual les multes, i això ho hem de tenir en compte", ha indicat.



Sobre la reducció dels cabals ambientals i les crítiques dels ecologistes, Reyes ha reconegut que és molt difícil prendre aquest tipus de decisions, però ha constatat que "l'abastament està per sobre".