L'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació presentarà les conclusions el 14 d'abril

El grup promotor de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació presentarà les seves conclusions el proper 14 d'abril en un acte a la Llotja de Mar de Barcelona. Segons han anunciat a través d'un comunicat, més de 300 ajuntaments ja s'han adherit al moviment, entre ells, Barcelona, Girona, Balaguer, Ripoll, Montblanc, Sant Celoni, Tortosa i Vilafranca del Penedès. També ha rebut el suport d'unes 300 entitats i partits com ERC, Junts, la CUP, Guanyem, Demòcrates i Comunistes de Catalunya, Cecot, la Cambra de Comerç de Barcelona i la de Girona, la CONFAVB, Òmnium, entre d'altres.

Amb motiu de la cimera hispano-francesa d'aquest dijous a Barcelona, el grup promotor liderat, entre altres, per Carme Forcadell, David Fernàndez, Marina Geli i Quim Forn replica al Govern espanyol que és "del tot inacceptable i inversemblant anunciar la fi del procés independentista". Defensen la vigència de la "repressió" i que els enquestes continuen indicant una majoria social a favor de l'amnistia i l'autodeterminació. Destaquen que cinc anys després de l'1-O encara hi ha 762 persones encausades pel procés.

"Volem expressar que si les conseqüències del conflicte no s'han resolt i les causes del conflicte no s'han abordat encara és completament agosarat i fictici i anunciar la fi del procés". Així ho manifesten a través també d'un article que publica avui dijous La Vanguardia sota el títol Ni punt ni final. En aquest sentit, avisen que "denegar i renegar de l'opció majoritària de la societat catalana", en referència a l'amnistia i l'autodeterminació, "no té res a veure amb la cultura del diàleg i la resolució democràtica".

14 d'abril

Per això, el pròxim14 d'abril el grup promotor presentarà un informe de retrospectiva dels últims cinc anys, les conclusions i el recull d'adhesions socials i municipals a l'Acord. Segons expliquen, ara estan treballant per les votacions d'adhesió als plens municipals. L'objectiu és aconseguir l'adhesió de 800 municipis.

Segons el moviment, en l'acte a la Llotja de Mar s'evidenciarà una "aclaparadora majoria social, plural i transversal, que dona suport a les dues demandes bàsiques": l'amnistia i l'autodeterminació.