L'admissió a tràmit de la ILP sobre la DUI reobre la polèmica al Parlament

L'admissió a tràmit que ha fet la Mesa del Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per forçar la reactivació de la declaració unilateral d'independència (DUI) ha reobert la polèmica a la cambra catalana. El text impulsat per Solidaritat Catalana ha rebut la llum verda aquest dimarts gràcies als vots de Junts i la CUP i l'abstenció d'ERC, mentre el PSC s'hi ha oposat.

Tot plegat malgrat l'informe desfavorable del lletrat de la cambra, Xavier Muro, que sosté que la proposició de llei "no se cenyeix a l'àmbit estricte de les competències de la Generalitat", modifica la forma d'estat i govern, i requeriria una "reforma constitucional".

A favor hi han votat els dos membres de Junts, la presidenta del Parlament, Anna Erra, i la secretària segona, Aurora Madaula, així com el cupaire Carles Riera, secretari tercer. Els juntaires creuen que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot, encara que admeten que el camí que marca la iniciativa popular no és l'actual estratègia del partit. La CUP coincideix que "en qualsevol parlament s'ha de poder debatre absolutament de tot" i dona "suport explícit" a la iniciativa perquè s'emmarca "en la defensa dels drets fonamentals", segons la diputada Laia Estrada.

D'altra banda, la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), s'hi ha abstingut, mentre el secretari quart, el republicà Ruben Wagensberg, no ha votat perquè està de baixa. Fonts d'ERC justifiquen que el seu posicionament perquè volen escoltar totes les propostes, però sense voler alimentar "carrerons sense sortida". En aquest sentit, refermen la seva aposta per votar en un referèndum sobre la independència i no jugar amb les expectatives de la gent.

Els únics en votar en contra han estat els dos representants del PSC, la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, i el secretari primer, Ferran Pedret. Els socialistes consideren que la ILP és "extemporània" i persisteix en els que consideren errors del passat, en un moment en què la majoria de la societat catalana aposta per girar full, apunten. Al seu temps, la portaveu del Govern espanyol Pilar Alegría ha deixat en mans del primer secretari Salvador Illa la resposta a l'admissió a tràmit, insistint que la posició de l'executiu "és clara i coneguda".

La Mesa del @parlamentcat admet a tràmit, amb 3 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, una iniciativa legislativa popular que proposa una proposició de llei de declaració d'independència de Catalunya



📎https://t.co/tACdYz1Kde pic.twitter.com/TlrzBC5snC — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) February 20, 2024

PSC, Vox, Cs i PP demanen que ho reconsideri

Després de l'admissió a tràmit, els grups de PSC, Vox, Cs i el PP han anunciat que demanaran a la Mesa que reconsideri la decisió. Socialistes i Vox ja han registrat les seves sol·licituds, mentre que Cs i el PPC esperen fer-ho pròximament. Argumenten que el contingut de la llei és "manifestament contrari als principis bàsics constitucionals i estatutaris" i "palmàriament inconstitucional". I recorden que el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat en diverses ocasions sobre aquesta qüestió.

Per la seva part, els comuns també han criticat la ILP: "Catalunya no està aquí, al 2024 som en un altre moment", ha subratllat el portaveu del grup parlamentari, David Cid. En una roda de premsa, ha insistit que no hi ha una majoria suficient al país i ha instat els grups que han donat suport a la iniciativa que treballin per "aprovar com més aviat millor" la llei d'amnistia.

Solidaritat celebra l'admissió a tràmit

Segons la proposició de llei, la declaració d'independència serà efectiva quan es donin tres circumstàncies: quan s'aprovi la llei, quan es negociï amb la comunitat internacional la "forma i el moment", i quan sigui declarada per una majoria absoluta dels diputats en una sessió solemne del Parlament. Solidaritat Catalana ha celebrat la decisió de la Mesa i ha manifestat la voluntat que la seva iniciativa sigui un "revulsiu i una nova empenta" cap a la llibertat del país.

Després que la Mesa aquest dimarts hagi admès a tràmit la ILP, encara queda un llarg camí perquè es pugui arribar a votar al ple del Parlament. Primer la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa Popular ha de comprovar que tota la documentació i designar les persones que es poden encarregar de recollir les firmes: en fan falta un mínim de 50.000 que s'han de recollir en un termini de 120 dies. Després, caldrà verificar les signatures. Cal recordar que les ILP no decauen quan acaben les legislatures.