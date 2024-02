El PP també va contactar amb ERC per negociar la investidura de Feijóo

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha revelat que el PP també va contactar amb els republicans a l'estiu per negociar la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista a SER Catalunya des de Ginebra, Rovira ha explicat que els va contactar el diputat popular Carlos Floriano i els va proposar parlar per configurar una majoria. Segons Rovira, l'oferta dels populars va ser a través de la diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà.

"Els vam respondre que gràcies però que nosaltres no parlem amb el PP", ha explicat Rovira, que ha afegit que no tenen "res en comú" amb el partit de Feijóo. A més, ha apuntat que un bloc alternatiu per a un govern del PP implicava també Vox i, per tant, ha remarcat que "no tenia cap mena de sentit". Rovira també ha dit que és "impossible" que el PP treballi per resoldre el conflicte polític perquè "és qui el va agreujar".

Rovira ha donat detalls sobre aquest contacte just després que es fes públic que el PP i Junts havien negociat un possible suport a la investidura a canvi d'uns indults "condicionats". Rovira no ha volgut valorar la posició de Junts i ha dit que cada partit ha de donar les seves explicacions. En qualsevol cas, ha remarcat que ERC treballa "amb transparència i coherència".

El PP també va negociar amb Junts

Aquesta revelació arriba just després que sortís a la llum que Alberto Nuñez Feijóo hauria proposat un indult "condicionat" a Puigdemont a canvi de la investidura. El líder popular va estudiar l'amnistia durant 24 hores. El dirigent del PP, però, va fer marxa enrere: "Jo no accepto l'amnistia ni l'acceptaré. Jo no accepto els indults ni els acceptaré".

